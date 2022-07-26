"Зима – близко". Андрющенко заявил, что оккупанты строят в Мариуполе "бетонные курятники" вместо разрушенных домов

"Что не типично – почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но если посмотреть на то, как, – становится понятно, почему. Бетонные коробки ставят одна на другую на бетонных кирпичах, без скрепления между собой. Щели [шириной] в руку", – написал Андрющенко.
По его информации, эти здания рассчитаны на 266 квартир или на 600–700 человек, "одна клетка на одну семью".
"В условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный домик – простолюдинов... Кстати, становится ясно, что никакого отопления даже попытки не будет", – подчеркнул Андрющенко.
Он призвал мариупольцев эвакуироваться, пока их не расселили по этим бетонным камерам, и добавил: "Зима – близко".
Андрющенко также сообщил, что в Левобережном и Кальмиусском районах люди продолжают выживать "за пределами всех гуманитарных границ человечности".
"Костры, ящики от оружия как дрова, полные дворы мусора, гигиена из ведра. Средневековье поселилось в Мариуполе вместе с оккупантами", – написал он.
При этом, по его информации, на комбинате имени Ильича оккупанты начали ремонтировать военную технику.
"Под контролем оккупантов и при участии коллаборантов люди работают за еду без каких-либо выплат. Постепенно все гипотезы и аналитические выводы относительно будущего Мариуполя как военно-транспортной и ремонтной базы находят свои подтверждения", – отметил Андрющенко.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционируют четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию, подконтрольную правительству Украины.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.