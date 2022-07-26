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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зима – близко". Андрющенко заявил, что оккупанты строят в Мариуполе "бетонные курятники" вместо разрушенных домов

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По информации советника мэра, здания рассчитаны "одна клетка на одну семью"
По информации советника мэра, здания рассчитаны "одна клетка на одну семью"
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В Приморском районе оккупированного Мариуполя Донецкой области российские оккупанты строят "сборные бетонные курятники" под видом многоэтажек, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Об этом он 26 июля написал в Telegram.

"Что не типично – почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но если посмотреть на то, как, – становится понятно, почему. Бетонные коробки ставят одна на другую на бетонных кирпичах, без скрепления между собой. Щели [шириной] в руку", – написал Андрющенко.

По его информации, эти здания рассчитаны на 266 квартир или на 600–700 человек, "одна клетка на одну семью". 

"В условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный домик – простолюдинов... Кстати, становится ясно, что никакого отопления даже попытки не будет", – подчеркнул Андрющенко.

Он призвал мариупольцев эвакуироваться, пока их не расселили по этим бетонным камерам, и добавил: "Зима – близко".

Андрющенко также сообщил, что в Левобережном и Кальмиусском районах люди продолжают выживать "за пределами всех гуманитарных границ человечности".

"Костры, ящики от оружия как дрова, полные дворы мусора, гигиена из ведра. Средневековье поселилось в Мариуполе вместе с оккупантами", – написал он.

При этом, по его информации, на комбинате имени Ильича оккупанты начали ремонтировать военную технику.

"Под контролем оккупантов и при участии коллаборантов люди работают за еду без каких-либо выплат. Постепенно все гипотезы и аналитические выводы относительно будущего Мариуполя как военно-транспортной и ремонтной базы находят свои подтверждения", – отметил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционируют четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию, подконтрольную правительству Украины.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Мариуполь, жилье, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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