РФ готовит фейковое "расследование" о разбомбленном драмтеатре в Мариуполе – ГУР Минобороны

"Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети", – сообщили в разведке.
Сейчас несколько съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы должны доказать, что театр был подорван "изнутри".
"Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых свидетелей, видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", – рассказали в ГУР.
Бомбежка театра была и остается одним из самых страшных военных преступлений оккупантов за период полномасштабного вторжения РФ в Украину, подчеркнули в ГУР.
По информации разведки, российские самолеты прицельно сбросили две 500-килограммовые бомбы по театру, в момент атаки там было около 1 тыс. гражданских. "По разным оценкам, при ударе там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам", – добавили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.