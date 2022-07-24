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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовит фейковое "расследование" о разбомбленном драмтеатре в Мариуполе – ГУР Минобороны

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Оккупанты сбросили на театр две 500-килограммовые бомбы в марте
Оккупанты сбросили на театр две 500-килограммовые бомбы в марте
Фото: ЕРА

Российская пропаганда готовит фейковое "расследование" об обстоятельствах бомбежки драматического театра во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом 24 июля проинформировал пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети", – сообщили в разведке.

Сейчас несколько съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы должны доказать, что театр был подорван "изнутри".

"Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых свидетелей, видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", – рассказали в ГУР.

Бомбежка театра была и остается одним из самых страшных военных преступлений оккупантов за период полномасштабного вторжения РФ в Украину, подчеркнули в ГУР.

По информации разведки, российские самолеты прицельно сбросили две 500-килограммовые бомбы по театру, в момент атаки там было около 1 тыс. гражданских. "По разным оценкам, при ударе там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам", – добавили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, театр, Мариуполь, российская пропаганда, расследование, война России против Украины
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