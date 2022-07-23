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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг, у которого на четыре-пять политиков две извилины". Подоляк рассказал, при каких условиях станут возможны переговоры с РФ

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Подоляк: Нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров
Подоляк: Нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров
Фото: president.gov.ua

На данный момент никаких оснований для возобновления мирных переговоров с Россией нет, заявил советник главы ОФиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "Німецькій хвилі", опубликованном 22 июля.

Он сравнил Россию с больницей из романа Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом".

"Там нет действительности. Они живут в другом мире. Это иллюзорный мир великой страны. А на самом деле Россия не большая, а маленькая никчемная страна с маленьким интеллектуальным уровнем. У нее есть только ядерное оружие, огромное количество конвенционного оружия и энергоносители. А также бешеное количество людей, которые с раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга", – сказал Подоляк.

После этого, по его словам, этих людей можно использовать как живую силу в любом месте: в Сирии, Грузии, Украине.

"Провести переговоры с врагом, у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины, очень тяжело", – отметил советник главы ОП.

По его мнению, сейчас России выгодно усадить Украину и Европу за стол переговоров – она хочет зафиксировать статус-кво, так как находится на пике своих возможностей. Если же это не удастся, Россия планирует затяжную войну – чем дольше, тем лучше, так как в РФ достаточно "пушечного мяса", а в Украине, чем дольше идет война, тем больше экономических и социальных проблем.

Однако, напомнил Подоляк, Россия не ведет переговоры так, как это принято в дипломатии, а только ставит ультиматумы. 

По его словам, переговоры с РФ возможны при мощных победах украинской армии.

"Мощные тактические победы украинской армии на южном и восточном направлениях. Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое оттеснение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми?"... Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров", – сказал Подоляк.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". 

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Теги: Россия, Херсон, Мариуполь, Херсонская область, переговоры, Бердянск, война России против Украины, Михаил Подоляк
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