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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В случае провокаций – немедленный военный ответ". Подоляк раскрыл детали соглашений о вывозе зерна и заявил, что они заключаются не с Россией

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Украина в Стамбуле подпишет договор о безопасном вывозе зерна с ООН и Турцией. С Россией - никаких документов
Украина в Стамбуле подпишет договор о безопасном вывозе зерна с ООН и Турцией. С Россией - никаких документов
Фото: EPA

Как предварительно ожидается, 22 июля в Стамбуле Украина подпишет договор о вывозе зерна из портов страны с ООН и Турцией, но не с Россией напрямую. Об этом 22 июля в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – заявил он.

Подоляк добавил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах.

"В случае провокаций – немедленный военный ответ", – подчеркнул он.

Советник главы ОП добавил, что все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".

Делегации двух стран должны подписать договор в Стамбуле около 16.30 по Киеву. Как сообщает турецкая служба ВВС, церемония пройдет во дворце президента Реджепа Эрдогана, он и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут в ней участие.

По данным Reuters, договор предполагает три основных пункта: 

  • Вооруженные силы Украины будут сопровождать суда с зерном в международные воды из-за минных полей; 
  • Россия обязуется не атаковать суда;
  • Турция совместно с силами ООН займется осмотром кораблей, направляющихся за грузом в украинские порты, чтобы не допустить ввоза на них оружия (на этом условии настаивает РФ).
Контекст:

Проведение переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН подтвердили в МИД Украины. "Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – написал в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook, анонсировал подписание договора. "Завтра ждем еще и новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов", – сказал президент.

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

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