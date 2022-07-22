"В случае провокаций – немедленный военный ответ". Подоляк раскрыл детали соглашений о вывозе зерна и заявил, что они заключаются не с Россией

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – заявил он.
Щодо стамбульського договору «про вивезення * зерна». Попередньо.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022
1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2
Подоляк добавил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах.
"В случае провокаций – немедленный военный ответ", – подчеркнул он.
Советник главы ОП добавил, что все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".
2. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності * представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022
3. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в * водах у разі виникнення такої потреби. 2/2
Делегации двух стран должны подписать договор в Стамбуле около 16.30 по Киеву. Как сообщает турецкая служба ВВС, церемония пройдет во дворце президента Реджепа Эрдогана, он и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут в ней участие.
По данным Reuters, договор предполагает три основных пункта:
Проведение переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН подтвердили в МИД Украины. "Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – написал в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook, анонсировал подписание договора. "Завтра ждем еще и новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов", – сказал президент.
В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.