"В случае провокаций – немедленный военный ответ". Подоляк раскрыл детали соглашений о вывозе зерна и заявил, что они заключаются не с Россией

Украина в Стамбуле подпишет договор о безопасном вывозе зерна с ООН и Турцией. С Россией - никаких документов Фото: EPA

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – заявил он.

Щодо стамбульського договору «про вивезення * зерна». Попередньо.



1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Подоляк добавил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах.

"В случае провокаций – немедленный военный ответ", – подчеркнул он.

Советник главы ОП добавил, что все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".

2. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності * представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь.



3. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в * водах у разі виникнення такої потреби. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Делегации двух стран должны подписать договор в Стамбуле около 16.30 по Киеву. Как сообщает турецкая служба ВВС, церемония пройдет во дворце президента Реджепа Эрдогана, он и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут в ней участие.

По данным Reuters, договор предполагает три основных пункта: