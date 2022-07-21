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22 июля в Стамбуле с участием Эрдогана и генсека ООН состоится подписание соглашения об экспорте зерна из Украины – СМИ

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13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле
13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

22 июля в Турции с участием президента республики Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша состоится подписание соглашения по "зерновому коридору".

Об этом сообщает турецкое госагентство "Анадолу".

Отмечается, что церемония подписания документа об экспорте зерна из Украины состоится в 16.30 во дворце Долмабахче в Стамбуле с участием украинской и российской сторон.

Визит Гутерриша в Стамбул анонсировал на брифинге в Нью-Йорке официальный представитель Организации Объединенных Наций, его 21 июля цитирует сайт ООН.

"Ситуация в настоящее время еще несколько неясная, поэтому я пока не могу сказать, когда будет подписано какое-либо соглашение, – отметил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. – Как вы знаете, генеральный секретарь недавно [13 июля] отметил, что впереди еще много работы, и на данный момент я не могу сказать вам, завершена ли эта работа. Но по тому, что глава ООН едет в Стамбул, можно судить о том, что есть движение вперед".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber выразил надежду, что в ближайшие дни будут позитивные вести по теме продовольственного кризиса, пишет "Анадолу" 21 июля.

По его словам, в данном вопросе Турция активно контактирует, как с РФ и Украиной, так и с ООН.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об условиях для вывоза украинского зерна, отметил 19 июля, что хочет, чтобы не было ограничений на экспорт зерновых из РФ.

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