22 июля в Стамбуле с участием Эрдогана и генсека ООН состоится подписание соглашения об экспорте зерна из Украины – СМИ

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Об этом сообщает турецкое госагентство "Анадолу".

Отмечается, что церемония подписания документа об экспорте зерна из Украины состоится в 16.30 во дворце Долмабахче в Стамбуле с участием украинской и российской сторон.

Визит Гутерриша в Стамбул анонсировал на брифинге в Нью-Йорке официальный представитель Организации Объединенных Наций, его 21 июля цитирует сайт ООН.

"Ситуация в настоящее время еще несколько неясная, поэтому я пока не могу сказать, когда будет подписано какое-либо соглашение, – отметил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. – Как вы знаете, генеральный секретарь недавно [13 июля] отметил, что впереди еще много работы, и на данный момент я не могу сказать вам, завершена ли эта работа. Но по тому, что глава ООН едет в Стамбул, можно судить о том, что есть движение вперед".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber выразил надежду, что в ближайшие дни будут позитивные вести по теме продовольственного кризиса, пишет "Анадолу" 21 июля.

По его словам, в данном вопросе Турция активно контактирует, как с РФ и Украиной, так и с ООН.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

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