Боррель: Разблокирование экспорта зерна из Украины – это вопрос жизни и смерти

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины Фото: depositphotos.com

Общаясь с журналистами перед встречей министров иностранных дел стран – членов ЕС, Боррель подчеркнул, что разблокирование экспорта украинского зерна является "вопросом жизни и смерти для многих людей".

На встрече министров будет обсуждаться увеличение военной поддержки Украины и санкции против РФ.

По словам Борреля, Евросоюз не намерен прекращать поддержку Украины и отказываться от введения новых антироссийских санкций, несмотря на риски для энергоснабжения ЕС.