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Боррель: Разблокирование экспорта зерна из Украины – это вопрос жизни и смерти

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После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины
Фото: depositphotos.com

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна разблокировать экспорт зерна из Украины. Об этом 18 июля сообщает CNN.

Общаясь с журналистами перед встречей министров иностранных дел стран – членов ЕС, Боррель подчеркнул, что разблокирование экспорта украинского зерна является "вопросом жизни и смерти для многих людей".

На встрече министров будет обсуждаться увеличение военной поддержки Украины и санкции против РФ.

По словам Борреля, Евросоюз не намерен прекращать поддержку Украины и отказываться от введения новых антироссийских санкций, несмотря на риски для энергоснабжения ЕС.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

Теги: Россия, Украина, переговоры, экспорт, Евросоюз, Жозеп Боррель, морские порты Украины, зерно
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