Боррель: Разблокирование экспорта зерна из Украины – это вопрос жизни и смерти

Общаясь с журналистами перед встречей министров иностранных дел стран – членов ЕС, Боррель подчеркнул, что разблокирование экспорта украинского зерна является "вопросом жизни и смерти для многих людей".
На встрече министров будет обсуждаться увеличение военной поддержки Украины и санкции против РФ.
По словам Борреля, Евросоюз не намерен прекращать поддержку Украины и отказываться от введения новых антироссийских санкций, несмотря на риски для энергоснабжения ЕС.
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.