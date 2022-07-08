"Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно". Блинкен призвал РФ разблокировать экспорт из морских портов Украины – СМИ

Об этом 8 июля написала The Washington Post со ссылкой на западного дипломата.

Блинкен во время мероприятия обратился к россиянам, заявив, что "Украина – не ваша страна", а "ее зерно – не ваше зерно".

Говоря о блокировке Россией морских портов Украины, госсекретарь США отметил, что РФ "должна разрешить вывоз зерна".

Отмечается, что глава российского МИД Сергей Лавров не присутствовал в зале во время заявления Блинкена – он ушел с обоих пленарных заседаний, когда начали выступать его западные коллеги.

Встреча глав МИД стран "Большой двадцатки" прошла на Бали в Индонезии 7–8 июля.

В Госдепартаменте США сообщали, что Блинкен в ходе встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" не планировал общаться с Лавровым.

Как отмечается на сайте Госдепа, Блинкен отправился на встречу в Бали, чтобы укрепить приверженность Штатов работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, а также обсудить угрозу, которую представляет для международного порядка продолжающаяся война России против Украины.

Лавров, отвечая на вопрос об отказе представителей G20 делать групповое фото с ним, сказал, что "никого не приглашал фотографироваться и вообще не приглашал никого никуда". Он также не присутствовал в зале во время обращения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. В обеде Лавров решил не участвовать, сказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

На пресс-конференции Лавров заявил, что страны Запада, надеясь на военную победу Украины в войне с Россией и предоставляя оборонную помощь, "мешают" Киеву возобновить переговоры с Москвой. После двусторонних встреч и выступления перед СМИ Лавров должен был досрочно уехать.