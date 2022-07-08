Лавров заявил, что с Западом "не о чем" говорить, если он надеется на военную победу Украины, и досрочно покинул саммит G20

Он заявил, что представители G20 "сбивались на оголтелую критику" РФ в связи с войной, которую она ведет против Украины (Лавров назвал это "ситуацией" в стране, не употребляя слова война).

"Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы чего сегодня услышали", – пожаловался глава российского МИД.

По словам Лаврова, все участники саммита призывали Россию прекратить войну и достичь мирного соглашения. Он отметил, что переговоры остановила Украина.

"Если Запад хочет переговоров, то ему надо это иметь в виду. Если он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие заявления, то тогда наверное говорить с Западом не о чем. Потому что он этими своими заявлениями не позволяет Украине перейти к мирному процессу", – добавил Лавров.

Он считает, что страны Запада "заставляют Украину брать свое оружие". С этим Москва "смириться не может".

Также Лавров ответил на вопрос об отказе представителей G20 делать групповое фото с ним. Он сказал, что "никого не приглашал фотографироваться и вообще не приглашал никого никуда".

В то же время, как отмечает AFP, Лавров не смог слушать выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – он отсутствовал в зале во время обращения главы украинского МИД.

#BREAKING Russia's Lavrov absent as Ukraine FM addresses G20 talks: diplomatic source pic.twitter.com/H9r646mXMv — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

В обеде Лавров решил не участвовать, сказала спикер МИД РФ Мария Захарова dpa сегодня утром, ее цитирует "Немецкая волна". После двусторонних встреч и выступления перед СМИ он должен был уехать.