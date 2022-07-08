Лавров заявил, что с Западом "не о чем" говорить, если он надеется на военную победу Украины, и досрочно покинул саммит G20

Он заявил, что представители G20 "сбивались на оголтелую критику" РФ в связи с войной, которую она ведет против Украины (Лавров назвал это "ситуацией" в стране, не употребляя слова война).
"Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы чего сегодня услышали", – пожаловался глава российского МИД.
По словам Лаврова, все участники саммита призывали Россию прекратить войну и достичь мирного соглашения. Он отметил, что переговоры остановила Украина.
"Если Запад хочет переговоров, то ему надо это иметь в виду. Если он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие заявления, то тогда наверное говорить с Западом не о чем. Потому что он этими своими заявлениями не позволяет Украине перейти к мирному процессу", – добавил Лавров.
Он считает, что страны Запада "заставляют Украину брать свое оружие". С этим Москва "смириться не может".
Также Лавров ответил на вопрос об отказе представителей G20 делать групповое фото с ним. Он сказал, что "никого не приглашал фотографироваться и вообще не приглашал никого никуда".
В то же время, как отмечает AFP, Лавров не смог слушать выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – он отсутствовал в зале во время обращения главы украинского МИД.
#BREAKING Russia's Lavrov absent as Ukraine FM addresses G20 talks: diplomatic source pic.twitter.com/H9r646mXMv— AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022
В обеде Лавров решил не участвовать, сказала спикер МИД РФ Мария Захарова dpa сегодня утром, ее цитирует "Немецкая волна". После двусторонних встреч и выступления перед СМИ он должен был уехать.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". Об этом он говорил 27 июня лидерам G7, писали мировые СМИ.
Италия, Франция и Германия считают, что условия и формат мирных переговоров должны определяться Украиной, мир не должен быть продиктован РФ, заявляли лидеры стран во время поездки в Киев 16 июня.