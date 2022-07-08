Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на саммите в Индонезии

Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo News 8 июля. По словам источников СМИ, таким образом участники встречи продемонстрировали "неприязнь" к России, вторгшейся в Украину.
Для Лаврова саммит в Индонезии – первая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возможность принять участие в мероприятии, где присутствуют представители стран "Группы семи".
Главы МИД G7, по информации Kyodo News, не собираются покидать зал во время его выступления, но уже отказались от совместного ужина, на который приглашен Лавров.
Кроме того, как отмечает Reuters, когда Лавров приехал на саммит и в начале встречи фотографировался с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, в зале раздались крики: "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?". Судя по публикации агентства, Лавров не стал отвечать на эти вопросы.
Встреча глав МИД стран "Большой двадцатки" проходит в Индонезии 7–8 июля.
Как сообщали в Госдепартаменте, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" не будет общаться с министром иностранных дел России Лавровым. От двусторонних встреч с главой российского МИД отказались также представители Германии и Японии, пишут Reuters и Japan Times.
Как отмечается на сайте Госдепа, Блинкен отправился на встречу в Бали, чтобы укрепить приверженность Штатов работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, а также обсудить угрозу, которую представляет для международного порядка продолжающаяся война России против Украины.