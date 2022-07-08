Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на саммите в Индонезии

Министры иностранных дел G7 отказались также от совместного ужина с Лавровым Фото: ЕРА

Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo News 8 июля. По словам источников СМИ, таким образом участники встречи продемонстрировали "неприязнь" к России, вторгшейся в Украину.

Для Лаврова саммит в Индонезии – первая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возможность принять участие в мероприятии, где присутствуют представители стран "Группы семи".

Главы МИД G7, по информации Kyodo News, не собираются покидать зал во время его выступления, но уже отказались от совместного ужина, на который приглашен Лавров.

Кроме того, как отмечает Reuters, когда Лавров приехал на саммит и в начале встречи фотографировался с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, в зале раздались крики: "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?". Судя по публикации агентства, Лавров не стал отвечать на эти вопросы.