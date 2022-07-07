Лавров высказал недовольство из-за публикации разговора Макрона и Путина. В МИД Украины ответили

Расшифровку его общения со СМИ приводит сайт российского МИД.

"Принципиально ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Всегда говорим, что думаем. Готовы отвечать за свои слова и разъяснять нашу позицию. Считаю, что дипломатическая этика не предполагает односторонний слив записи", – заявил он.

Спикер МИД Украины Олег Николенко считает, что высказывание Лаврова – свидетельство "диссоциативного расстройства" в российской дипломатии.

"Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в преддверии полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали. Вот и получается такое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", – написал Николенко в Facebook.

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook