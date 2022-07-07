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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров высказал недовольство из-за публикации разговора Макрона и Путина. В МИД Украины ответили

Лавров, чье ведомство публиковало секретную переписку дипломатов, счел нарушением дипломатической этики публикацию разговора Путина и Макрона
Лавров, чье ведомство публиковало секретную переписку дипломатов, счел нарушением дипломатической этики публикацию разговора Путина и Макрона
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июля во время поездки во Вьетнам высказал недовольство по поводу публикации последних переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Расшифровку его общения со СМИ приводит сайт российского МИД. 

"Принципиально ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Всегда говорим, что думаем. Готовы отвечать за свои слова и разъяснять нашу позицию. Считаю, что дипломатическая этика не предполагает односторонний слив записи", – заявил он. 

Спикер МИД Украины Олег Николенко считает, что высказывание Лаврова – свидетельство "диссоциативного расстройства" в российской дипломатии. 

"Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в преддверии полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали. Вот и получается такое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", – написал Николенко в Facebook.

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook
Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook

Контекст:

Макрон рассказывал, что провел "сотню часов" в переговорах с Путиным, но они не дали результата. 

"Учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – отметил Макрон 16 июня во время визита в Украину. По словам президента Франции, он иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.

30 июня французские СМИ опубликовали полную стенограмму разговора Путина и Макрона, который состоялся 20 февраля. Макрон говорил о деэскалации, а Путин раздражался и лгал.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, переговоры, переписка, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олег Николенко
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