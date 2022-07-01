Лавров заявил, что между Россией и Западом "практически опускается "железный занавес"

Лавров заявил, что отношения России с ЕС ухудшились еще в 2014 году Фото: ЕРА

"Что касается "железного занавеса". Он уже практически опускается. Пусть только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Процесс запущен. В остальном у нас единая [с Беларусью] позиция: мы – за справедливость", – сказал Лавров.

Он также озвучил традиционные для России пропагандистские штампы о некоем госперевороте в Украине в 2014 году, "неонацистах", якобы из-за которых был оккупирован Крым, и прочие фейки для внутреннего российского потребления.

"Что касается отношений с Евросоюзом, у России их нет с 2014 года", – заявил Лавров.