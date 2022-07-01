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Лавров заявил, что между Россией и Западом "практически опускается "железный занавес"

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Лавров заявил, что отношения России с ЕС ухудшились еще в 2014 году
Лавров заявил, что отношения России с ЕС ухудшились еще в 2014 году
Фото: ЕРА

30 июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем положительно ответил на вопрос журналиста, будет ли новый "железный занавес" между Европейским союзом и РФ. Стенограмму опубликовал сайт МИД России.

"Что касается "железного занавеса". Он уже практически опускается. Пусть только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Процесс запущен. В остальном у нас единая [с Беларусью] позиция: мы – за справедливость", – сказал Лавров.

Он также озвучил традиционные для России пропагандистские штампы о некоем госперевороте в Украине в 2014 году, "неонацистах", якобы из-за которых был оккупирован Крым, и прочие фейки для внутреннего российского потребления.

"Что касается отношений с Евросоюзом, у России их нет с 2014 года", – заявил Лавров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ почти восемь лет не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины Запад начал вводить против России санкции. После 24 февраля 2022 года, когда Россия открыто вторглась в Украину, санкционная политика Запада ужесточилась.

Теги: Россия, Сергей Лавров, пропаганда, Минск, МИД России, журналисты, Евросоюз
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