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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится". В МИД ответили на заявление папы римского о готовности посетить Киев и Москву

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Николенко: Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Этот визит поддержит дух украинцев
Николенко: Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Этот визит поддержит дух украинцев
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Министерство иностранных дел Украины подтверждает приглашение для папы римского Франциска посетить Киев и считает, что такой визит будет способствовать восстановлению мира в стране. Об этом спикер МИД Олег Николенко заявил в Facebook 4 июля.

Сегодня вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля, хочет посетить Россию, а потом Украину.

"Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России. Показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность святейшего отца посетить Россию", – написал Николенко, комментируя заявление Франциска.

По мнению спикера МИД, эти действия РФ являются очередным свидетельством того, что Москва стремится к войне, а не к миру.

"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится. Возобновляем приглашение папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро обязательно победит российское зло", – добавил он.

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook
Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.

Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках.

5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, папа римский, МИД Украины, война России против Украины, Олег Николенко
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