"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится". В МИД ответили на заявление папы римского о готовности посетить Киев и Москву

Сегодня вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля, хочет посетить Россию, а потом Украину.
"Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России. Показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность святейшего отца посетить Россию", – написал Николенко, комментируя заявление Франциска.
По мнению спикера МИД, эти действия РФ являются очередным свидетельством того, что Москва стремится к войне, а не к миру.
"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится. Возобновляем приглашение папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро обязательно победит российское зло", – добавил он.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.
Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках.
5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить.