"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится". В МИД ответили на заявление папы римского о готовности посетить Киев и Москву

Сегодня вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду, которая запланирована на конец июля, хочет посетить Россию, а потом Украину.

"Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России. Показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность святейшего отца посетить Россию", – написал Николенко, комментируя заявление Франциска.

По мнению спикера МИД, эти действия РФ являются очередным свидетельством того, что Москва стремится к войне, а не к миру.

"Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится. Возобновляем приглашение папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро обязательно победит российское зло", – добавил он.