Папа римский заявил, что хочет в ближайшее время посетить Украину. После визита в Москву

Он рассказал, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита. В Москве на запрос Ватикана заявили, что пока для такой поездки не время.
Конкретные сроки таких переговоров не уточняются, но в мае папа римский рассказывал, что через 20 дней после начала полномасштабного вторжения попросил Паролина направить президенту РФ Владимиру Путину послание о готовности поехать в Москву. Он заявлял, что в РФ не ответили.
Сейчас, по словам Франциска, ситуация изменилась.
Как он говорит, теперь "возможно, что после возвращения из Канады" он посетит Украину. Однако сначала он хочет поехать в Москву, а потом – в Киев.
Франциск говорит, что хочет побывать в обеих столицах и что хочет помочь. Папа римский надеется, что Путин даст ему "небольшую возможность послужить делу мира".
Reuters подчеркивает, что до сих пор ни один папа римский не приезжал в Москву.
Поездка Франциска в Канаду запланирована на 24–29 июля, сообщал Vatican news.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.
Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках.
5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить.