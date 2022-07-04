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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский заявил, что хочет в ближайшее время посетить Украину. После визита в Москву

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Папу римского неоднократно приглашали в Киев, но он сначала хочет отправиться в Москву
Папу римского неоднократно приглашали в Киев, но он сначала хочет отправиться в Москву
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск хочет после поездки в Канаду посетить Россию и Украину. Об этом он заявил в интервью Reuters, которое вышло 4 июля.

Он рассказал, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита. В Москве на запрос Ватикана заявили, что пока для такой поездки не время.

Конкретные сроки таких переговоров не уточняются, но в мае папа римский рассказывал, что через 20 дней после начала полномасштабного вторжения попросил Паролина направить президенту РФ Владимиру Путину послание о готовности поехать в Москву. Он заявлял, что в РФ не ответили. 

Сейчас, по словам Франциска, ситуация изменилась. 

Как он говорит, теперь "возможно, что после возвращения из Канады" он посетит Украину. Однако сначала он хочет поехать в Москву, а потом – в Киев. 

Франциск говорит, что хочет побывать в обеих столицах и что хочет помочь. Папа римский надеется, что Путин даст ему "небольшую возможность послужить делу мира". 

Reuters подчеркивает, что до сих пор ни один папа римский не приезжал в Москву. 

Поездка Франциска в Канаду запланирована на 24–29 июля, сообщал Vatican news.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ. 

В то же время Ватикан критиковали в Украине из-за идеи о жесте "примирения" – 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы. От идеи не отказались (об этом просила Украина), но сократили до минимума текст речи во время этапа, в котором принимали участие эмигрантки.

Украинцы не смогли принять этот жест, объяснял позже президент Украины Владимир Зеленский. 

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Сам папа еще в апреле не исключал поездку в Украину, но не говорил о временных рамках

5 июня Франциск заявил, что хочет поехать в Украину, но должен дождаться подходящего момента, чтобы не навредить. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, папа римский, Сергей Лавров, Москва, переговоры, война России против Украины, визит
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