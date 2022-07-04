Папа римский заявил, что хочет в ближайшее время посетить Украину. После визита в Москву

Папу римского неоднократно приглашали в Киев, но он сначала хочет отправиться в Москву Фото: ЕРА

Он рассказал, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита. В Москве на запрос Ватикана заявили, что пока для такой поездки не время.

Конкретные сроки таких переговоров не уточняются, но в мае папа римский рассказывал, что через 20 дней после начала полномасштабного вторжения попросил Паролина направить президенту РФ Владимиру Путину послание о готовности поехать в Москву. Он заявлял, что в РФ не ответили.

Сейчас, по словам Франциска, ситуация изменилась.

Как он говорит, теперь "возможно, что после возвращения из Канады" он посетит Украину. Однако сначала он хочет поехать в Москву, а потом – в Киев.

Франциск говорит, что хочет побывать в обеих столицах и что хочет помочь. Папа римский надеется, что Путин даст ему "небольшую возможность послужить делу мира".

Reuters подчеркивает, что до сих пор ни один папа римский не приезжал в Москву.

Поездка Франциска в Канаду запланирована на 24–29 июля, сообщал Vatican news.