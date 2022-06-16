Ватикан раскрыл, как тратит пожертвования верующих для папы римского

Фонд, цель которого – помощь понтифику в управлении церковью, наполняется ежегодным разовым сбором по всем католическим церквям, индивидуальными пожертвованиями, а также за счет наследств и завещаний, пишет агентство.
Согласно "Ежегодному раскрытию информации" фонда за 2021 год, взносы составили €46,9 млн, что примерно на €2,8 млн больше, чем в 2020 году. Министр экономики Ватикана Антонио Гуэрреро заявил, что объем пожертвований начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты.
Выплаты из фонда составили €65,3 млн, образовавшийся дефицит в размере почти €20 млн был покрыт за счет других доходов Ватикана.
Reuters отмечает, что фонд впервые подробно описал, как были потрачены деньги. Около €55,5 млн было использовано для покрытия расходов на содержание департаментов Ватикана, его посольств по всему миру, структур связи и помощи местным церквям.
Около €10 млн от Peter's Pencе пошло на 157 проектов прямой помощи, в том числе бедным, детям, пожилым людям и пострадавшим от стихийных бедствий и войн.
Большинство проектов было в Африке и Азии, пишет агентство.
Изменения в прозрачности деятельности Ватикана инициированы папой Франциском в 2020 году.
В июле 2021 года Управление имуществом Апостольского престола (APSA) впервые с 1967 года обнародовало данные о движимом и недвижимом имуществе. Согласно документу, в Италии Ватикану принадлежит 4051 здание, 92% из них расположены в Риме.
В том же месяце Ватикан объявил о начале суда по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых 73-летний кардинал Анджело Беччиу. Их обвиняли в нецелевом использовании €350 млн и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.