Ватикан раскрыл, как тратит пожертвования верующих для папы римского

Объем пожертвований понтифику начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты Фото: ЕРА

Фонд, цель которого – помощь понтифику в управлении церковью, наполняется ежегодным разовым сбором по всем католическим церквям, индивидуальными пожертвованиями, а также за счет наследств и завещаний, пишет агентство.

Согласно "Ежегодному раскрытию информации" фонда за 2021 год, взносы составили €46,9 млн, что примерно на €2,8 млн больше, чем в 2020 году. Министр экономики Ватикана Антонио Гуэрреро заявил, что объем пожертвований начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты.

Выплаты из фонда составили €65,3 млн, образовавшийся дефицит в размере почти €20 млн был покрыт за счет других доходов Ватикана.

Reuters отмечает, что фонд впервые подробно описал, как были потрачены деньги. Около €55,5 млн было использовано для покрытия расходов на содержание департаментов Ватикана, его посольств по всему миру, структур связи и помощи местным церквям.

Около €10 млн от Peter's Pencе пошло на 157 проектов прямой помощи, в том числе бедным, детям, пожилым людям и пострадавшим от стихийных бедствий и войн.

Большинство проектов было в Африке и Азии, пишет агентство.