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Ватикан раскрыл, как тратит пожертвования верующих для папы римского

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Объем пожертвований понтифику начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты
Объем пожертвований понтифику начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты
Фото: ЕРА

Министерство финансов Ватикана обнародовало финансовый отчет за 2021 год фонда Peter's Pence, который формируется из пожертвований лично для главы Римско-католической церкви, сообщает Reuters.

Фонд, цель которого – помощь понтифику в управлении церковью, наполняется ежегодным разовым сбором по всем католическим церквям, индивидуальными пожертвованиями, а также за счет наследств и завещаний, пишет агентство.

Согласно "Ежегодному раскрытию информации" фонда за 2021 год, взносы составили 46,9 млн, что примерно на 2,8 млн больше, чем в 2020 году. Министр экономики Ватикана Антонио Гуэрреро заявил, что объем пожертвований начал расти после спада, связанного с пандемией COVID-19, когда многие церкви были закрыты.

Выплаты из фонда составили 65,3 млн, образовавшийся дефицит в размере почти €20 млн был покрыт за счет других доходов Ватикана.

Reuters отмечает, что фонд впервые подробно описал, как были потрачены деньги. Около 55,5 млн было использовано для покрытия расходов на содержание департаментов Ватикана, его посольств по всему миру, структур связи и помощи местным церквям.

Около 10 млн от Peter's Pencе пошло на 157 проектов прямой помощи, в том числе бедным, детям, пожилым людям и пострадавшим от стихийных бедствий и войн.

Большинство проектов было в Африке и Азии, пишет агентство.

Контекст:

Изменения в прозрачности деятельности Ватикана инициированы папой Франциском в 2020 году.

В июле 2021 года Управление имуществом Апостольского престола (APSA) впервые с 1967 года обнародовало данные о движимом и недвижимом имуществе. Согласно документу, в Италии Ватикану принадлежит 4051 здание, 92% из них расположены в Риме. 

В том же месяце Ватикан объявил о начале суда по делу о незаконных финансовых операциях c недвижимостью за рубежом. Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых 73-летний кардинал Анджело Беччиу. Их обвиняли в нецелевом использовании €350 млн и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

Теги: папа римский, Ватикан, церковь, Франциск, благотворительность, отчет
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