"Произошел ментальный раскол". Зеленский считает, что в Украине не смогли принять предложенные папой Франциском символы примирения с РФ

Когда папа Франциск (на фото) показывал на примере людей, которые несли украинский и российский флаги, что якобы должна быть дружба, в Украине не смогли этого принять, отметил Зеленский Фото: EPA

Об этом в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Ведущий итальянского телеканала спросил у президента его мнение относительно усилий папы Франциска по достижению мира между Украиной и РФ.

"У меня была встреча [с папой римским], и он несколько раз действительно хотел найти формат примирения [между Украиной и Россией] … Я очень уважаю папу римского, уважаю эти традиции, они очень важны... Но знаете, как наше общество на это реагирует? Я поясню: когда папа молится за Украину – это то, что может сделать священник… чтобы Бог помог. Так и есть. И мы ему все и всегда в Украине очень благодарны. К нему высокое доверие... И когда он показывал на примере людей, которые несли два флага – украинский и российский, – что якобы должна быть дружба, мы не смогли этого принять", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что на уровне украинского общества "произошел ментальный раскол", который заключается в непринятии символов РФ.

"Это уже, условно, не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Когда он там поднимается, все знают, что спортсмены долго тренировались, выиграли, заслуживают уважения. Сегодня это тот флаг, с которым они [оккупанты] убивали и убивают нас… Сейчас, когда появляется российский флаг, он символизирует у нас у всех уже на уровне психологии только одно – захват, – подчеркнул Зеленский. – И потому, когда папа взял и предложил два этих флага [Украины и РФ] и люди шли с ними рядом – для нас это сложно... При всем уважении – это очень сложно. Очень".

По словам президента, нужны "большие извинения" и время, чтобы "вернуть все", как было до начала войны РФ против Украины (24 февраля).