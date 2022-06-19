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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский – паломникам: Спросите себя: "Что я сегодня делаю для украинского народа?"

Папа римский: Давайте не забывать о многострадальном украинском народе
Папа римский: Давайте не забывать о многострадальном украинском народе
Фото: EPA

Папа римский Франциск во время общения с паломниками 19 июня призвал задуматься, что каждый из них сейчас делает для Украины. Об этом сообщает Vatican News.

"И в этот момент давайте не забывать о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 3 мая, он заявил, что страны Запада способствовали вторжению РФ в Украину. "Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило [президента РФ Владимира] Путина начать вторжение в Украину", – предположил Франциск. Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, папа римский, Франциск, война России против Украины
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