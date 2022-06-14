Папа Римский назвал "чудовищными" действия России, но "против сведения сложности к различению добра и зла"

Папа назвал "чудовищными" сообщения о том, что РФ использует наемников в Украине. Однако понтифик отказался проводить различия между "хорошим и плохим" в войне, как его цитирует La Stampa.
На вопрос, поддерживает ли он президента России Владимира Путина, папа ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла".
В ходе интервью Франциск сказал, что "надеется" встретиться с патриархом русской православной церкви Кириллом в сентябре в Казахстане.
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".
На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.
В интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 3 мая, он заявил, что страны Запада способствовали вторжению РФ в Украину. "Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило [президента РФ Владимира] Путина начать вторжение в Украину", – предположил Франциск. Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.