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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа Римский назвал "чудовищными" действия России, но "против сведения сложности к различению добра и зла"

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Понтифик (на фото) не считает, что ситуация с вторжением "была черно-белой"
Понтифик (на фото) не считает, что ситуация с вторжением "была черно-белой"
Фото: ЕРА

Глава Римско-католической церкви папа Франциск осудил Россию за жестокость и похвалил украинцев за борьбу за выживание, но считает, что ситуация с вторжением не была черно-белой и что война "возможно, каким-то образом спровоцирована". Об этом стало известно из опубликованного 14 июня в газете La Stampa интервью понтифика, которое он дал в начале июня редакторам католических СМИ.

Папа назвал "чудовищными" сообщения о том, что РФ использует наемников в Украине. Однако понтифик отказался проводить различия между "хорошим и плохим" в войне, как его цитирует La Stampa.

На вопрос, поддерживает ли он президента России Владимира Путина, папа ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла".

В ходе интервью Франциск сказал, что "надеется" встретиться с патриархом русской православной церкви Кириллом в сентябре в Казахстане.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В интервью газете Corriere della Sera, опубликованном 3 мая, он заявил, что страны Запада способствовали вторжению РФ в Украину. "Возможно, именно то, что "НАТО лает на ворота России", вынудило [президента РФ Владимира] Путина начать вторжение в Украину", – предположил Франциск. Он также сказал, что просил о встрече с Путиным, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но ему не ответили.

Теги: Россия, Владимир Путин, папа римский, Франциск, наемники, вторжение, война России против Украины
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