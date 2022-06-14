Папа Римский назвал "чудовищными" действия России, но "против сведения сложности к различению добра и зла"

Понтифик (на фото) не считает, что ситуация с вторжением "была черно-белой" Фото: ЕРА

Папа назвал "чудовищными" сообщения о том, что РФ использует наемников в Украине. Однако понтифик отказался проводить различия между "хорошим и плохим" в войне, как его цитирует La Stampa.

На вопрос, поддерживает ли он президента России Владимира Путина, папа ответил: "Нет, не поддерживаю, я просто против сведения сложности к различению добра и зла".

В ходе интервью Франциск сказал, что "надеется" встретиться с патриархом русской православной церкви Кириллом в сентябре в Казахстане.