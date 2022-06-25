Лавров заявил, что в Молдове "пытаются отменить все русское". Санду ответила

Лавров: Санду подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально Фото: EPA

Он заявил, что в Молдове "пытаются предпринять такую же отмену всего русского", как и в Украине.

"Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально", – сказал глава МИД РФ.

Президент Молдовы Майя Санду на брифинге 24 июня прокомментировала заявление Лаврова, пишет Newsmaker.

"Этот закон – суверенное решение парламента и аппарата президента нашей страны. Этот закон был необходим, чтобы бороться с дезинформацией. Мы боремся и будет делать это и в дальнейшем, чтобы обеспечить объективное информационное пространство и чтобы граждане могли анализировать факты на основе объективной информации, а не пропаганды и недостоверных источников", – заявила президент.