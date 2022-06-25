Лавров заявил, что в Молдове "пытаются отменить все русское". Санду ответила

Он заявил, что в Молдове "пытаются предпринять такую же отмену всего русского", как и в Украине.
"Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально", – сказал глава МИД РФ.
Президент Молдовы Майя Санду на брифинге 24 июня прокомментировала заявление Лаврова, пишет Newsmaker.
"Этот закон – суверенное решение парламента и аппарата президента нашей страны. Этот закон был необходим, чтобы бороться с дезинформацией. Мы боремся и будет делать это и в дальнейшем, чтобы обеспечить объективное информационное пространство и чтобы граждане могли анализировать факты на основе объективной информации, а не пропаганды и недостоверных источников", – заявила президент.
2 июня парламент Молдовы принял во втором чтении законо борьбе с дезинформацией и распространением ложной информации в медиапространстве. Согласно документу, запрещается ретрансляция программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением фильмов и развлекательных программ, "не имеющих милитаристского содержания".
Кроме того, запрещается транслировать и ретранслировать аудиовизуальные программы, "которые, независимо от их происхождения, оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть".
Как отмечает "Настоящее время", закон будет касаться ретрансляции российских программ, поскольку РФ не ратифицировала конвенцию.
18 июня Санду подписала этот закон,