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Лавров заявил, что в Молдове "пытаются отменить все русское". Санду ответила

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Лавров: Санду подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально
Лавров: Санду подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Молдове решили "запретить все русское". Об этом он сказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси, которое вышло 23 июня, сообщает ТАСС.

Он заявил, что в Молдове "пытаются предпринять такую же отмену всего русского", как и в Украине.

"Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально", – сказал глава МИД РФ.

Президент Молдовы Майя Санду на брифинге 24 июня прокомментировала заявление Лаврова, пишет Newsmaker.

"Этот закон – суверенное решение парламента и аппарата президента нашей страны. Этот закон был необходим, чтобы бороться с дезинформацией. Мы боремся и будет делать это и в дальнейшем, чтобы обеспечить объективное информационное пространство и чтобы граждане могли анализировать факты на основе объективной информации, а не пропаганды и недостоверных источников", – заявила президент.

Контекст:

2 июня парламент Молдовы принял во втором чтении законо борьбе с дезинформацией и распространением ложной информации в медиапространстве.  Согласно документу, запрещается ретрансляция программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением фильмов и развлекательных программ, "не имеющих милитаристского содержания".

Кроме того, запрещается транслировать и ретранслировать аудиовизуальные программы, "которые, независимо от их происхождения, оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть".

Как отмечает "Настоящее время", закон будет касаться ретрансляции российских программ, поскольку РФ не ратифицировала конвенцию.

18 июня Санду подписала этот закон

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, Сергей Лавров, Майя Санду
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