Прокуратура Молдовы арестовала часть имущества экс-президента Додона

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном 23 июня в Facebook.
В частности, прокуроры арестовали участок и дом в Кишиневе, где Додон проживает с семьей, земельные участки и строения в селе Садова, находящиеся в собственности близких к экс-президенту лиц, которые являются соучастниками по делу о незаконном обогащении.
Кроме того, по информации правоохранителей, арестованы земельные участки и строения в селе Моловата, принадлежащие второму обвиняемому по этому делу, и четыре автомобиля, принадлежащие третьим лицам.
Додон перед походом в АП, где ему сообщили об аресте имущества, прокомментировал ситуацию в Facebook, назвав ее "одним из элементов пропагандистского спектакля".
По словам экс-президента Молдовы, активы его родственников замораживают до финального решения суда, принятие которого "может затянуться на несколько лет".
Утром 24 мая Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провели обыски в доме Додона в Кишиневе по подозрению в коррупции, незаконном обогащении, измене Родине и финансировании политической партии преступной организацией. После обысков его задержали.
Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.
Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу о "пакете".
26 мая Додона отправили под домашний арест. 21 июня Додон сообщил, что суд оставил его под домашним арестом еще на 30 суток.