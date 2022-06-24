Прокуратура Молдовы арестовала часть имущества экс-президента Додона

21 июня Додон сообщил, что суд оставил его под домашним арестом Фото: EPA

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном 23 июня в Facebook.

В частности, прокуроры арестовали участок и дом в Кишиневе, где Додон проживает с семьей, земельные участки и строения в селе Садова, находящиеся в собственности близких к экс-президенту лиц, которые являются соучастниками по делу о незаконном обогащении.

Кроме того, по информации правоохранителей, арестованы земельные участки и строения в селе Моловата, принадлежащие второму обвиняемому по этому делу, и четыре автомобиля, принадлежащие третьим лицам.

Додон перед походом в АП, где ему сообщили об аресте имущества, прокомментировал ситуацию в Facebook, назвав ее "одним из элементов пропагандистского спектакля".

По словам экс-президента Молдовы, активы его родственников замораживают до финального решения суда, принятие которого "может затянуться на несколько лет".