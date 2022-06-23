Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Если Макрон будет уговаривать Украину сдаться – кремлевская мафия придет во Францию

"[Президент РФ Владимир] Путин может напасть [на другие страны]. Ему для чего нужно Черное море? Потому что там дальше и Грузия, и Болгария, и Молдавия, и Румыния", – предположил Полторанин.
По его мнению, Россия пытается распространить свое влияние на страны, которые, как она считает, ей под силу покорить.
"Они говорят: "Давайте заберем, это наша земля! Украина наша, Белоруссия наша, Польша наша. Все это бывшее, наше, заберем". Никто не говорит: "Давайте заберем Калифорнию у США". Потому что молодец против овец, а против молодца и сам овца", – сказал политик.
При этом он предостерег европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, от сдачи интересов Украины.
"Я хочу для Макрона и других европейских лидеров сказать. Для ребят, которые крутят-вертят... Если они так будут уговаривать Украину сдаться, кремлевская мафия пойдет дальше", – убежден Полторанин.
Он считает, что Россия сможет мобилизовать для этих целей необходимые силы, в том числе в других странах, например, в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.
"Таджиков сколько в России! Миллионы! Можно собрать армию. И она пойдет дальше. Эти гунны придут во Францию и начнут делать то, что ни сейчас делают в Украине. Пусть Макрон это знает и подумает все-таки о будущем своей страны, о будущем Европы", – посоветовал бывший российский вице-премьер.
Французское издание Le Figaro написало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".
В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины.
Зеленский ответил 7 июня в интервью Financial Times, что не понимает призыва Макрона "не унижать Россию" после того, как оккупанты восемь лет убивают украинцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы избегать унижения России "могут только унизить Францию". Министр добавил, что Россия унижает себя сама и следует сосредоточиться на том, чтобы "поставить ее на место".
16 июня во время визита в Украину Макрон признал, что его разговоры с Путиным не принесли результатов.