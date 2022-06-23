Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Если Макрон будет уговаривать Украину сдаться – кремлевская мафия придет во Францию

Полторанин: Молодец против овец, а против молодца и сам овца Скриншот: Миронов Де-Факто / YouTube

"[Президент РФ Владимир] Путин может напасть [на другие страны]. Ему для чего нужно Черное море? Потому что там дальше и Грузия, и Болгария, и Молдавия, и Румыния", – предположил Полторанин.

По его мнению, Россия пытается распространить свое влияние на страны, которые, как она считает, ей под силу покорить.

"Они говорят: "Давайте заберем, это наша земля! Украина наша, Белоруссия наша, Польша наша. Все это бывшее, наше, заберем". Никто не говорит: "Давайте заберем Калифорнию у США". Потому что молодец против овец, а против молодца и сам овца", – сказал политик.

При этом он предостерег европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, от сдачи интересов Украины.

"Я хочу для Макрона и других европейских лидеров сказать. Для ребят, которые крутят-вертят... Если они так будут уговаривать Украину сдаться, кремлевская мафия пойдет дальше", – убежден Полторанин.

Он считает, что Россия сможет мобилизовать для этих целей необходимые силы, в том числе в других странах, например, в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

"Таджиков сколько в России! Миллионы! Можно собрать армию. И она пойдет дальше. Эти гунны придут во Францию и начнут делать то, что ни сейчас делают в Украине. Пусть Макрон это знает и подумает все-таки о будущем своей страны, о будущем Европы", – посоветовал бывший российский вице-премьер.

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