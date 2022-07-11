Оккупанты в Запорожской области установили закупочные цены на зерно и пытаются его вывозить. Руководит бывший нардеп от Оппоблока Балицкий – разведка

Фермеры стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах Фото: ЕРА

Незаконный оборот урожая контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший депутат Запорожского облсовета от запрещенной партии "Оппозиционный блок", говорится в сообщении.

В настоящее время он назначен оккупантами руководить "администрацией" захваченной части области.

Спецслужба выяснила, что, пытаясь организовать логистику, коллаборанты "национализировали" припортовый элеватор предприятия "Новая Хортица" в Бердянске, загрузочный комплекс "Аскет Шиппинг" в порту города, элеваторы предприятий "Кернел" и "Оптимус".

Оккупанты установили закупочные цены: на пшеницу фуражную – 6 тыс. руб./т, пшеницу продовольственную – 9 тыс. руб./т, ячмень – 7 тыс. руб./т. Фермеров такая цена не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах, свободных помещениях, не приспособленных для этого, или даже на открытых площадках.

"С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останется в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона", – информируют в ГУР.