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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Запорожской области установили закупочные цены на зерно и пытаются его вывозить. Руководит бывший нардеп от Оппоблока Балицкий – разведка

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Фермеры стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах
Фермеры стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах
Фото: ЕРА

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты пытаются организовать скупку и вывоз фермерского зерна через "национализированные" терминалы в портах. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Незаконный оборот урожая контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший  депутат Запорожского облсовета от запрещенной партии "Оппозиционный блок", говорится в сообщении.

В настоящее время он назначен оккупантами руководить "администрацией" захваченной части области.

Спецслужба выяснила, что, пытаясь организовать логистику, коллаборанты "национализировали" припортовый элеватор предприятия "Новая Хортица" в Бердянске, загрузочный комплекс "Аскет Шиппинг" в порту города, элеваторы предприятий "Кернел" и "Оптимус".

Оккупанты установили закупочные цены: на пшеницу фуражную – 6 тыс. руб./т, пшеницу продовольственную – 9 тыс. руб./т, ячмень – 7 тыс. руб./т. Фермеров такая цена не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах, свободных помещениях, не приспособленных для этого, или даже на открытых площадках.

"С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останется в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона", – информируют в ГУР.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе и Мелитополь, в котором до войны проживало 154 тыс. граждан. В городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. 

1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск украинским зерном. Турция судно задержала

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Теги: Запорожская область, урожай, Евгений Балицкий, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, зерно
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