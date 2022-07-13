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К черноморским портам Украины для загрузки зерном направились 16 судов, еще 90 в ожидании – Мининфраструктуры

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Украина хочет добиться увеличения числа судов в своих портах
Украина хочет добиться увеличения числа судов в своих портах
Фото: ЕРА (архив)

В Черное море к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Об этом 12 июля проинформировало в Fаcebook Министерство инфраструктуры Украины.

"По состоянию на 20.00 12 июля 2022 года 16 торговых судов, которые будут перевозить украинскую аграрную продукцию на внешние рынки, уже прошли по каналу устья Быстрое судового хода река Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты", – говорится в сообщении.

По данным украинского министерства, всего на рейде канала Сулина в Румынии находится 135 судов.

В Мининфраструктуры объяснили, что речь о доступе к украинским портам на Дунае Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

Такой доступ появился благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.

"Возобновление судоходства этим каналом является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восьми судов в сутки", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

Замглавы ведомства Юрий Васьков выразил надежду, что переговоры с румынской стороной будут успешными, "в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано" и Украина сможет в месяц экспортировать зерновых на 500 тыс. тонн больше.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0Uc7FfBhep7ZrM49ZXnAigPr1itEKJc6ZWEV13tQqfeUMj4mXHZ9X6hhpAWyHSJWPl?__tn__=%2CO*F

Контекст:

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

30 июня стало известно, что российские военные покинули контролируемый ими до тех пор остров Змеиный – после серии ударов, нанесенных украинскими военными. Оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Черное море, Министерство инфраструктуры, экспорт, маршрут, вторжение, Измаил, Дунай, судно, Рени, Мининфраструктуры, остров, Министерство инфраструктуры Украины, судоходство, морские порты Украины, рынки, море, остров Змеиный, зерно
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