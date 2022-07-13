К черноморским портам Украины для загрузки зерном направились 16 судов, еще 90 в ожидании – Мининфраструктуры

"По состоянию на 20.00 12 июля 2022 года 16 торговых судов, которые будут перевозить украинскую аграрную продукцию на внешние рынки, уже прошли по каналу устья Быстрое судового хода река Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты", – говорится в сообщении.

По данным украинского министерства, всего на рейде канала Сулина в Румынии находится 135 судов.

В Мининфраструктуры объяснили, что речь о доступе к украинским портам на Дунае Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

Такой доступ появился благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.

"Возобновление судоходства этим каналом является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восьми судов в сутки", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

Замглавы ведомства Юрий Васьков выразил надежду, что переговоры с румынской стороной будут успешными, "в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано" и Украина сможет в месяц экспортировать зерновых на 500 тыс. тонн больше.