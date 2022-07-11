Экспорт украинского зерна через Дунай важен, но этого недостаточно для предотвращения глобального голода – ООН

"Воодушевлен сообщением о возобновлении экспорта украинского зерна по маршруту Дунай – Черное море. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие черноморского маршрута является лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – подчеркнул он.
Encouraged by reports that exports of Ukrainian grains through the Black Sea-Danube canal have resumed. But this is not enough. As food insecurity mounts around the world, opening the Black Sea route is our best bet to mitigate global hunger.— Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 10, 2022
The world can’t wait.
О возможности использовать судоходный маршрут Дунай – Черное море для экспорта зерна 9 июля сообщил сайт Министерства инфраструктуры Украины.
"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судоходного пути река Дунай – Черное море для захода и выхода судов, которые перевозят агропродукцию", – говорится в заявлении.
Как пишет "РБК-Украина", министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркивал, что этот маршрут "может стать дорогой жизни для тех стран, над которыми нависла опасность голода".
"Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который [президент РФ Владимир] Путин держит в заложниках", – заявил он.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.