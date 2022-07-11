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Экспорт украинского зерна через Дунай важен, но этого недостаточно для предотвращения глобального голода – ООН

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Украина не может экспортировать зерно, так как российские оккупационные войска блокируют порты в Черном море
Украина не может экспортировать зерно, так как российские оккупационные войска блокируют порты в Черном море
Фото: EPA

Открытие судоходного пути Дунай – Черное море для экспорта украинского зерна важно, но недостаточно для предотвращения глобального голода. Об этом 10 июля в Twitter заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

"Воодушевлен сообщением о возобновлении экспорта украинского зерна по маршруту Дунай – Черное море. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие черноморского маршрута является лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – подчеркнул он.

О возможности использовать судоходный маршрут Дунай – Черное море для экспорта зерна 9 июля сообщил сайт Министерства инфраструктуры Украины.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судоходного пути река Дунай – Черное море для захода и выхода судов, которые перевозят агропродукцию", – говорится в заявлении.

Как пишет "РБК-Украина", министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркивал, что этот маршрут "может стать дорогой жизни для тех стран, над которыми нависла опасность голода".

"Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который [президент РФ Владимир] Путин держит в заложниках", – заявил он.

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

Теги: Россия, Украина, ООН, Черное море, Дунай, российская агрессия, война России против Украины, Александр Кубраков, остров Змеиный, зерно
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