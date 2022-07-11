Экспорт украинского зерна через Дунай важен, но этого недостаточно для предотвращения глобального голода – ООН

Украина не может экспортировать зерно, так как российские оккупационные войска блокируют порты в Черном море Фото: EPA

"Воодушевлен сообщением о возобновлении экспорта украинского зерна по маршруту Дунай – Черное море. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие черноморского маршрута является лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – подчеркнул он.

Encouraged by reports that exports of Ukrainian grains through the Black Sea-Danube canal have resumed. But this is not enough. As food insecurity mounts around the world, opening the Black Sea route is our best bet to mitigate global hunger.



The world can’t wait. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 10, 2022

О возможности использовать судоходный маршрут Дунай – Черное море для экспорта зерна 9 июля сообщил сайт Министерства инфраструктуры Украины.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судоходного пути река Дунай – Черное море для захода и выхода судов, которые перевозят агропродукцию", – говорится в заявлении.

Как пишет "РБК-Украина", министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркивал, что этот маршрут "может стать дорогой жизни для тех стран, над которыми нависла опасность голода".

"Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который [президент РФ Владимир] Путин держит в заложниках", – заявил он.