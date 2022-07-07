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В этом году Украина планирует собрать не менее 50 млн тонн зерна – Минагрополитики

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Жатва уже началась, к середине июля она будет идти во всех регионах Украины, говорят в Минагрополитики
Жатва уже началась, к середине июля она будет идти во всех регионах Украины, говорят в Минагрополитики
Фото: depositphotos.com

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий считает, что можно дать оптимистический прогноз относительно ожидаемого урожая и его качества в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Учитывая все обстоятельства посевной, логистики и военного времени, ожидаем неплохой урожай – не рекордный, однако выше среднестатистического за последние пять лет: от 50 млн тонн зерновых. Что касается пшеницы, то будет преобладать продовольственное зерно", – сказал Высоцкий.

Он отметил, что, несмотря на российские обстрелы, в Украине уже началась жатва.

"В этом году весна была холоднее обычного, поэтому сбор урожая начался со смещением, на две-три недели позже. На начало июля активно идет жатва только в Одесской области. Первые поля начали обмолачивать Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. К середине июля жатва будет продолжаться во всех регионах Украины", – сказал чиновник.

Также Высоцкий считает обнадеживающей динамику экспорта. Так, если в марте удалось экспортировать 350 тыс. тонн, в апреле – около 1 млн тонн, в июне экспорт превысил 2,1 млн тонн агропродукции.

"Украина будет с зерном. Надеемся, мир тоже будет с украинским зерном", – цитирует Высоцкого пресс-служба министерства.

Пока логистика развивается, Украина завозит оборудование, чтобы обеспечить дополнительные места для хранения продукции. Фермеры смогут хранить зерно непосредственно на полях во временных мобильных хранилищах. Они нужны, в том числе чтобы рассредоточить урожай и обезопасить его от попадания вражеских ракет, пояснил замминистра.

Контекст:

В 2019 году в Украине собрали рекордные на тот момент 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.

В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн.

В 2021 году Украина собрала более 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культурмасличных культур – 22,6 млн тонн. В Минагрополитики эти объемы называли рекордными за время независимости.

Теги: продукты, экспорт, урожай, Министерство агропромышленного развития, война России против Украины, пшеница, фермеры, Тарас Высоцкий, зерно
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