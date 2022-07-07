В этом году Украина планирует собрать не менее 50 млн тонн зерна – Минагрополитики

"Учитывая все обстоятельства посевной, логистики и военного времени, ожидаем неплохой урожай – не рекордный, однако выше среднестатистического за последние пять лет: от 50 млн тонн зерновых. Что касается пшеницы, то будет преобладать продовольственное зерно", – сказал Высоцкий.
Он отметил, что, несмотря на российские обстрелы, в Украине уже началась жатва.
"В этом году весна была холоднее обычного, поэтому сбор урожая начался со смещением, на две-три недели позже. На начало июля активно идет жатва только в Одесской области. Первые поля начали обмолачивать Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. К середине июля жатва будет продолжаться во всех регионах Украины", – сказал чиновник.
Также Высоцкий считает обнадеживающей динамику экспорта. Так, если в марте удалось экспортировать 350 тыс. тонн, в апреле – около 1 млн тонн, в июне экспорт превысил 2,1 млн тонн агропродукции.
"Украина будет с зерном. Надеемся, мир тоже будет с украинским зерном", – цитирует Высоцкого пресс-служба министерства.
Пока логистика развивается, Украина завозит оборудование, чтобы обеспечить дополнительные места для хранения продукции. Фермеры смогут хранить зерно непосредственно на полях во временных мобильных хранилищах. Они нужны, в том числе чтобы рассредоточить урожай и обезопасить его от попадания вражеских ракет, пояснил замминистра.
В 2019 году в Украине собрали рекордные на тот момент 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.
В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн.
В 2021 году Украина собрала более 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, масличных культур – 22,6 млн тонн. В Минагрополитики эти объемы называли рекордными за время независимости.