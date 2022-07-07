В этом году Украина планирует собрать не менее 50 млн тонн зерна – Минагрополитики

Жатва уже началась, к середине июля она будет идти во всех регионах Украины, говорят в Минагрополитики Фото: depositphotos.com

"Учитывая все обстоятельства посевной, логистики и военного времени, ожидаем неплохой урожай – не рекордный, однако выше среднестатистического за последние пять лет: от 50 млн тонн зерновых. Что касается пшеницы, то будет преобладать продовольственное зерно", – сказал Высоцкий.

Он отметил, что, несмотря на российские обстрелы, в Украине уже началась жатва.

"В этом году весна была холоднее обычного, поэтому сбор урожая начался со смещением, на две-три недели позже. На начало июля активно идет жатва только в Одесской области. Первые поля начали обмолачивать Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. К середине июля жатва будет продолжаться во всех регионах Украины", – сказал чиновник.

Также Высоцкий считает обнадеживающей динамику экспорта. Так, если в марте удалось экспортировать 350 тыс. тонн, в апреле – около 1 млн тонн, в июне экспорт превысил 2,1 млн тонн агропродукции.

"Украина будет с зерном. Надеемся, мир тоже будет с украинским зерном", – цитирует Высоцкого пресс-служба министерства.

Пока логистика развивается, Украина завозит оборудование, чтобы обеспечить дополнительные места для хранения продукции. Фермеры смогут хранить зерно непосредственно на полях во временных мобильных хранилищах. Они нужны, в том числе чтобы рассредоточить урожай и обезопасить его от попадания вражеских ракет, пояснил замминистра.