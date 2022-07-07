Экспорт украинского зерна вырос и продолжает расти – Минагрополитики

По словам замминистра, если в марте из Украины удалось вывезти 350 тыс. тонн агропродукции, то в апреле количество возросло до 1 млн тонн, а в июне – до 2,1 млн тонн. По словам Высоцкого, рост стал возможным благодаря альтернативной логистике без задействования черноморских портов. Эффективность новых путей транспортировки продолжает увеличиваться, добавил замминистра.
Он сообщил, что Украина в координации ООН работает над полной или частичной разблокировкой портов, что позволит повысить объемы экспорта.
"Мы продолжаем работать над поиском путей деблокирования наших портов и увеличением объема экспорта. И, конечно, сейчас активно завозим вместе с международными партнерами необходимое оборудование для обеспечения дополнительных мест хранения", – сказал Высоцкий.
Замминистра подчеркнул, что эти действия позволят стабилизировать цены на сельхозтовары. Он обратился к украинским аграриям с просьбой не торопиться продавать свою продукцию, а подождать, когда эффект от предпринятых мер возрастет, сообщает "Радіо Свобода". Замминистра заверил, что ценовая политика однозначно изменится в сторону покрытия себестоимости продукции фермеров.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.