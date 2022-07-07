Экспорт украинского зерна вырос и продолжает расти – Минагрополитики

По словам замминистра, если в марте из Украины удалось вывезти 350 тыс. тонн агропродукции, то в апреле количество возросло до 1 млн тонн, а в июне – до 2,1 млн тонн. По словам Высоцкого, рост стал возможным благодаря альтернативной логистике без задействования черноморских портов. Эффективность новых путей транспортировки продолжает увеличиваться, добавил замминистра.

Он сообщил, что Украина в координации ООН работает над полной или частичной разблокировкой портов, что позволит повысить объемы экспорта.

"Мы продолжаем работать над поиском путей деблокирования наших портов и увеличением объема экспорта. И, конечно, сейчас активно завозим вместе с международными партнерами необходимое оборудование для обеспечения дополнительных мест хранения", – сказал Высоцкий.

Замминистра подчеркнул, что эти действия позволят стабилизировать цены на сельхозтовары. Он обратился к украинским аграриям с просьбой не торопиться продавать свою продукцию, а подождать, когда эффект от предпринятых мер возрастет, сообщает "Радіо Свобода". Замминистра заверил, что ценовая политика однозначно изменится в сторону покрытия себестоимости продукции фермеров.