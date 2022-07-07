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Экспорт украинского зерна вырос и продолжает расти – Минагрополитики

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Замминистра аграрной политики Украины призвал фермеров не торопиться продавать свою продукцию
Замминистра аграрной политики Украины призвал фермеров не торопиться продавать свою продукцию
Фото: EPA

Благодаря альтернативной логистике в июне уровень экспорта украинского зерна вырос до 2 млн тонн, а цены на продукцию стабилизируются. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, сообщает 7 июня сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам замминистра, если в марте из Украины удалось вывезти 350 тыс. тонн агропродукции, то в апреле количество возросло до 1 млн тонн, а в июне – до 2,1 млн тонн. По словам Высоцкого, рост стал возможным благодаря альтернативной логистике без задействования черноморских портов. Эффективность новых путей транспортировки продолжает увеличиваться, добавил замминистра.

Он сообщил, что Украина в координации ООН работает над полной или частичной разблокировкой портов, что позволит повысить объемы экспорта.

"Мы продолжаем работать над поиском путей деблокирования наших портов и увеличением объема экспорта. И, конечно, сейчас активно завозим вместе с международными партнерами необходимое оборудование для обеспечения дополнительных мест хранения", – сказал Высоцкий.

Замминистра подчеркнул, что эти действия позволят стабилизировать цены на сельхозтовары. Он обратился к украинским аграриям с просьбой не торопиться продавать свою продукцию, а подождать, когда эффект от предпринятых мер возрастет, сообщает "Радіо Свобода". Замминистра заверил, что ценовая политика однозначно изменится в сторону покрытия себестоимости продукции фермеров.

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

Теги: Украина, сельское хозяйство, экспорт, блокада, война России против Украины, пшеница, инфраструктура, кукуруза, морские порты Украины
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