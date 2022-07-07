Около 22% сельхозугодий Украины находятся под контролем российских оккупантов – NASA

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна Фото: depositphotos.com

Специалисты NASA проанализировали данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства. Выяснилось, что поля, на которых посеяно 28% озимых и 18% весенних культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под оккупацией.

Кроме того, некоторые поля уже непригодны для использования из-за поражения снарядами и минами.

"В некоторых районах неразорвавшиеся боеприпасы и мины могут сделать сельское хозяйство невозможным в краткосрочной перспективе. В неоккупированных районах морская блокада портов и стремительно растущие цены на топливо создают огромные проблемы для предстоящих урожаев", – отметил исследователь NASA и Мэрилендского университета Сергей Скакун.

Директор программы NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф подчеркнула, что до войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках, согласно данным министерства сельского хозяйства США. Последние несколько месяцев значительно нарушили этот поток продовольствия.

По ее словам, мир находится на начальной стадии продовольственного кризиса, который "так или иначе коснется каждой страны и человека на земле".