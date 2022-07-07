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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 22% сельхозугодий Украины находятся под контролем российских оккупантов – NASA

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Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна
Фото: depositphotos.com

Российские войска контролируют около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory.

Специалисты NASA проанализировали данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства. Выяснилось, что поля, на которых посеяно 28% озимых и 18% весенних культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под оккупацией.

Кроме того, некоторые поля уже непригодны для использования из-за поражения снарядами и минами.

"В некоторых районах неразорвавшиеся боеприпасы и мины могут сделать сельское хозяйство невозможным в краткосрочной перспективе. В неоккупированных районах морская блокада портов и стремительно растущие цены на топливо создают огромные проблемы для предстоящих урожаев", – отметил исследователь NASA и Мэрилендского университета Сергей Скакун.

Директор программы NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф подчеркнула, что до войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках, согласно данным министерства сельского хозяйства США. Последние несколько месяцев значительно нарушили этот поток продовольствия.

По ее словам, мир находится на начальной стадии продовольственного кризиса, который "так или иначе коснется каждой страны и человека на земле".

Инфографика: earthobservatory.nasa.gov
Инфографика: earthobservatory.nasa.gov

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял Зеленский.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, NASA, оккупация, российские оккупанты, зерно
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