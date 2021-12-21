В 2021 году собран рекордный урожай за всю историю независимости Украины – министр Лещенко

Зерновых и зернобобовых в 2021 году в Украине собрали более 84 млн тонн Фото: depositphotos.com

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства", – написал он.

Зерновых и зернобобовых в 2021 году собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.

"Мы даже превысили свой прогноз в 100 млн тонн. Год оказался рекордным не без учета благоприятных почвенно-климатических условий, но благодаря государственной помощи аграриям", – отметил Лещенко.