Рекордный урожай в Украине. Собрали уже 45,7 млн тонн зерна

На площади 10,4 млн га намолотили 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя и 582 тыс. тонн гороха.

"Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,351 млн тонн зерна, а по урожайности Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га", – говорится в сообщении.

Также завершен сбор рапса, всего намолотили более 2,9 млн тонн.

В начале сентября в министерстве сообщали о рекордном урожае зерновых в Украине в 2021 году.