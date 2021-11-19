ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина намерена экспортировать 60 млн тонн зерна нового урожая. Это почти 80% собранного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Урожай собран еще не весь
Урожай собран еще не весь
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

60 млн тонн зерна, собранного в 2021 году, Украина отправит на экспорт. Об этом заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил во время круглого стола в Женеве (Швейцария), информирует 19 ноября сайт Министерства экономики.

"Украина продолжает наращивать экспорт зерна на внешние рынки. В частности, в 2021–2022 маркетинговом году Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна. Серьезным вызовом в этом вопросе является обеспечение пропускной способности морских портов", – говорится в сообщении ведомства.

По словам замминистра, "еще 10 лет назад вопрос пропускной способности украинских морпортов вызывал оживленные дискуссии", однако сейчас ситуация изменилась.

"За последние пять лет их мощность увеличилась – с 49,3 млн тонн в 2016 году до 81,5 млн тонн в 2021 году. Сектор морских перевозок действует без задержек, в то время, как мы наблюдаем волатильность цен на железнодорожные перевозки. В этом контексте стратегия украинского правительства направлена на развитие инфраструктуры, чтобы заинтересовать инвесторов этой отраслью", – объяснил Качка.

Контекст:

В начале сентября в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщали о рекордном урожае зерновых в Украине в 2021 году.

19 ноября Минагропрод проинформировал, что намолочено уже 76,7 млн тонн зерна и собран еще не весь урожай.

Таким образом, в Минэкономики рассчитывают направить на экспорт 78% от уже собранного урожая зерна.

Теги: экономика, экспорт, урожай, перевозки, Тарас Качка, Минэкономики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
  "Решили не мучать друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Решили не мучать друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50%
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50% Актуально
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (124683)
2
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (69893)
3
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (67769)
4
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (56385)
5
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (50086)
6
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (46679)
7
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула себе между ног мобильный телефон (43389)
8
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (41952)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS