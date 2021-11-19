Украина намерена экспортировать 60 млн тонн зерна нового урожая. Это почти 80% собранного

Урожай собран еще не весь Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"Украина продолжает наращивать экспорт зерна на внешние рынки. В частности, в 2021–2022 маркетинговом году Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна. Серьезным вызовом в этом вопросе является обеспечение пропускной способности морских портов", – говорится в сообщении ведомства.

По словам замминистра, "еще 10 лет назад вопрос пропускной способности украинских морпортов вызывал оживленные дискуссии", однако сейчас ситуация изменилась.

"За последние пять лет их мощность увеличилась – с 49,3 млн тонн в 2016 году до 81,5 млн тонн в 2021 году. Сектор морских перевозок действует без задержек, в то время, как мы наблюдаем волатильность цен на железнодорожные перевозки. В этом контексте стратегия украинского правительства направлена на развитие инфраструктуры, чтобы заинтересовать инвесторов этой отраслью", – объяснил Качка.