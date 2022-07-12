13 июля в Турции состоится четырехсторонняя встреча для обсуждения экспорта украинского зерна – МИД Украины

"На 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов от Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", – заявил он.
Николенко подчеркнул, что Украина выступает за решение вопроса о разблокировании украинского зерна под эгидой ООН.
"В этом контексте мы благодарны генсекретарю [ООН] Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, гарантирующего безопасность южных регионов нашего государства", – заявил спикер МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.
11 июля стало известно, что первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию.