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13 июля в Турции состоится четырехсторонняя встреча для обсуждения экспорта украинского зерна – МИД Украины

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МИД анонсировал проведение встречи в Стамбуле
МИД анонсировал проведение встречи в Стамбуле
Фото: depositphotos.com

13 июля в Стамбуле (Турция) состоится четырехсторонняя встреча, на которой будет обсуждаться открытие морских путей для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 12 июля.

"На 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов от Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", – заявил он.

Николенко подчеркнул, что Украина выступает за решение вопроса о разблокировании украинского зерна под эгидой ООН.

"В этом контексте мы благодарны генсекретарю [ООН] Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, гарантирующего безопасность южных регионов нашего государства", – заявил спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook
Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

11 июля стало известно, что первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, МИД Украины, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Олег Николенко, морские порты Украины, зерно
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