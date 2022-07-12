13 июля в Турции состоится четырехсторонняя встреча для обсуждения экспорта украинского зерна – МИД Украины

"На 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов от Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", – заявил он.

Николенко подчеркнул, что Украина выступает за решение вопроса о разблокировании украинского зерна под эгидой ООН.

"В этом контексте мы благодарны генсекретарю [ООН] Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, гарантирующего безопасность южных регионов нашего государства", – заявил спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)