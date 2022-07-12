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"Благодаря освобождению острова Змеиный". В Украину прибыли за агропродукцией первые восемь иностранных судов – ВМС ВСУ

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Освобождение Змеиного от оккупантов разблокировало судоходный маршрут Дунай Черное море для экспорта зерна
Освобождение Змеиного от оккупантов разблокировало судоходный маршрут Дунай – Черное море для экспорта зерна
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию, для обеспечения перевозок привлечены подразделения Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщила 11 июля пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

В пресс-службе пояснили, что ВМС ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода Дунай – Черное море. 

"Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем и пользовались оккупанты, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны", – говорится в сообщении.

Из-за блокады гражданского судоходства мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать румынский канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала, отметили в ВМС ВСУ. По информации профильного издания Ukrainian Shipping Magazine, 11 июля на входе в канал образовался затор из 130 судов.  

"Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина тем самым помогает в решении мирового кризиса – голода. К сожалению, большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы", – подчеркнули в ВМС ВСУ.

В то же время, отметили в пресс-службе, россияне пытаются манипулировать информацией о якобы жестах "доброй воли" для деблокирования экспорта украинского сырья морскими путями и наносят удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море. В частности, недавно оккупанты нанесли ракетный удар по бункеровщику Millennial Spirit (под флагом Молдовы), после чего, по информации ВМС ВСУ, он затонул.

"Несмотря на агрессию России, наша страна продолжает делать все возможное для решения проблемы голода в мире", – добавили в сообщении. 

Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook
Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О возможности использовать судоходный маршрут Дунай – Черное море для экспорта зерна сообщила 9 июля Администрация морских судов Украины. В ООН подчеркивали, что открытие этого судоходного пути для экспорта украинского зерна важно, но недостаточно для предотвращения глобального голода.

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

Теги: Черное море, ВМС Украины, экспорт, Дунай, война России против Украины, судно, корабли, судоходство, остров Змеиный, зерно
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