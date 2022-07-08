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В Украине аграрии намолотили первый миллион тонн зерновых – Минагрополитики

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Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минагрополитики
Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минагрополитики
Фото: EPA

В Украине аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 8 июля в Facebook.

"В Украине намолочен первый миллион тонн зерна. Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, которую уже провели на площади 417,3 тыс. га (3%). При урожайности 26,3 ц/га намолочено 1,1 млн тонн зерна нового урожая", – говорится в сообщении.

Аграрии обмолотили 254,3 тыс. га озимого ячменя (при урожайности 28,2 ц/га намолочено 717,8 тыс. тонн); 147,9 тыс. га озимой пшеницы (при урожайности 24,1 ц/га намолочено 355,8 тыс. тонн) и 15,1 тыс. га гороха (при урожайности 16,2 ц/га намолочено 24,6 тыс. тонн).

Также в восьми областях аграрии начали убирать озимый рапс: обмолочено 43,5 тыс. га (4%), намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.

Скриншот: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook
Скриншот: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна прошлого урожая, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: урожай, Министерство аграрной политики, война России против Украины, пшеница, зерно
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