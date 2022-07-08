В Украине аграрии намолотили первый миллион тонн зерновых – Минагрополитики

Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минагрополитики Фото: EPA

"В Украине намолочен первый миллион тонн зерна. Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, которую уже провели на площади 417,3 тыс. га (3%). При урожайности 26,3 ц/га намолочено 1,1 млн тонн зерна нового урожая", – говорится в сообщении.

Аграрии обмолотили 254,3 тыс. га озимого ячменя (при урожайности 28,2 ц/га намолочено 717,8 тыс. тонн); 147,9 тыс. га озимой пшеницы (при урожайности 24,1 ц/га намолочено 355,8 тыс. тонн) и 15,1 тыс. га гороха (при урожайности 16,2 ц/га намолочено 24,6 тыс. тонн).

Также в восьми областях аграрии начали убирать озимый рапс: обмолочено 43,5 тыс. га (4%), намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.