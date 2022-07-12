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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Эрдоганом возобновление экспорта из Украины по Черному морю

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Зеленский: Ценим поддержку Турции
Зеленский: Ценим поддержку Турции
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом он сообщил в Twitter. 

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна", – написал он. 

По словам Зеленского, он говорил с Эрдоганом о недопустимости вывоза Россией украинского зерна из временно оккупированных территорий. 

В своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, президент уточнил, что возобновление экспортных маршрутов из Украины через Черное море было ключевым вопросом в его переговорах с президентом Турции. 

"Работаем над тем, чтобы это стало возможным. Чем быстрее это произойдет, тем меньше людей в мире ощутят удар продовольственного кризиса, который так заботливо готовила Россия", – добавил Зеленский. 

Контекст:

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.

11 июля стало известно, что первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Черное море, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, судно, море, зерно
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