Зеленский обсудил с Эрдоганом возобновление экспорта из Украины по Черному морю

Об этом он сообщил в Twitter.
"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна", – написал он.
По словам Зеленского, он говорил с Эрдоганом о недопустимости вывоза Россией украинского зерна из временно оккупированных территорий.
Провів перемовини з Президентом * @RTErdogan. Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку * . Обговорили важливість розблокування * портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2022
В своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, президент уточнил, что возобновление экспортных маршрутов из Украины через Черное море было ключевым вопросом в его переговорах с президентом Турции.
"Работаем над тем, чтобы это стало возможным. Чем быстрее это произойдет, тем меньше людей в мире ощутят удар продовольственного кризиса, который так заботливо готовила Россия", – добавил Зеленский.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина ведет переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
13 июня первое судно с украинским зерном прибыло в Испанию по альтернативному маршруту.
11 июля стало известно, что первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию.