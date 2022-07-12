Зеленский обсудил с Эрдоганом возобновление экспорта из Украины по Черному морю

Об этом он сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна", – написал он.

По словам Зеленского, он говорил с Эрдоганом о недопустимости вывоза Россией украинского зерна из временно оккупированных территорий.

Провів перемовини з Президентом * @RTErdogan. Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку * . Обговорили важливість розблокування * портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2022

В своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, президент уточнил, что возобновление экспортных маршрутов из Украины через Черное море было ключевым вопросом в его переговорах с президентом Турции.

"Работаем над тем, чтобы это стало возможным. Чем быстрее это произойдет, тем меньше людей в мире ощутят удар продовольственного кризиса, который так заботливо готовила Россия", – добавил Зеленский.