Плата Лукашенко. На оккупированные территории Украины хлынула контрабанда из Беларуси, а назад едет краденое зерно – СМИ

По данным источников канала в украинских спецслужбах, появление в магазинах и на рынках белорусской продукции является своеобразной платой президенту Беларуси Александру Лукашенко за помощь в войне. Кроме того, таким образом Россия оказывает экономическую поддержку Беларуси, которая находится в состоянии внешнего дефолта, сообщает СМИ.

Кроме того, по имеющейся у журналистов информации, Москва бесплатно передает белорусам часть украденного в Херсонской и Запорожской областях зерна.

Канал отмечает, что появление на полках магазинов на оккупированных территориях табачных изделий, товаров бытовой химии и продуктов питания белорусского производства привело к стремительной потере монополии РФ.

В итоге этим недоволен не только российский бизнес, но и некоторые генералы, получавшие проценты от торговой деятельности на оккупированных территориях.

При этом потоки поставок из Беларуси "крышуют" представители российских спецслужб. И конфликты между конкурентами происходили уже не раз, пишет "24 канал".

"Вполне вероятно, что вскоре где-то по дороге из Крыма в Херсон будут взрываться караваны с российскими или белорусскими товарами, а борьба за обогащение между армией и спецслужбами России начнется с новой силой", – отмечает канал.