Плата Лукашенко. На оккупированные территории Украины хлынула контрабанда из Беларуси, а назад едет краденое зерно – СМИ

По данным источников канала в украинских спецслужбах, появление в магазинах и на рынках белорусской продукции является своеобразной платой президенту Беларуси Александру Лукашенко за помощь в войне. Кроме того, таким образом Россия оказывает экономическую поддержку Беларуси, которая находится в состоянии внешнего дефолта, сообщает СМИ.
Кроме того, по имеющейся у журналистов информации, Москва бесплатно передает белорусам часть украденного в Херсонской и Запорожской областях зерна.
Канал отмечает, что появление на полках магазинов на оккупированных территориях табачных изделий, товаров бытовой химии и продуктов питания белорусского производства привело к стремительной потере монополии РФ.
В итоге этим недоволен не только российский бизнес, но и некоторые генералы, получавшие проценты от торговой деятельности на оккупированных территориях.
При этом потоки поставок из Беларуси "крышуют" представители российских спецслужб. И конфликты между конкурентами происходили уже не раз, пишет "24 канал".
"Вполне вероятно, что вскоре где-то по дороге из Крыма в Херсон будут взрываться караваны с российскими или белорусскими товарами, а борьба за обогащение между армией и спецслужбами России начнется с новой силой", – отмечает канал.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину, и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.
В конце мая "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.