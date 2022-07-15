Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу – Moody's

13 июля, отмечает агентство, истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Белорусское министерство финансов осуществило этот платеж в национальной валюте, из-за чего держатели бондов не смогли получить выплаты.
В конце июня правительство Беларуси объявило, что страна в связи с введенными против нее санкциями будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в "Беларусбанке". Это решение было принято 28 июня Советом министров и Национальным банком Беларуси и опубликовано на официальном сайте минфина страны.
28 июня рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолт России после того, как страна не осуществила выплаты инвесторам по двум еврооблигациям на сумму $100 млн.
Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года заходили на территорию страны в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 мая признал, что объем заблокированного из-за санкций экспорта в ЕС и США составляет около $16–18 млрд в год.
14 июня президент США Джо Байден продлил действие национальной чрезвычайной ситуации в связи с действиями и политикой режима Республики Беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны.
5 июля Великобритания ввела новые санкции против Беларуси за помощь России во вторжении в Украину. Они коснулись предметов роскоши, ценных бумаг и технологий.l