Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу – Moody's

13 июля, отмечает агентство, истек льготный период, в течение которого страна должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Белорусское министерство финансов осуществило этот платеж в национальной валюте, из-за чего держатели бондов не смогли получить выплаты.



В конце июня правительство Беларуси объявило, что страна в связи с введенными против нее санкциями будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в "Беларусбанке". Это решение было принято 28 июня Советом министров и Национальным банком Беларуси и опубликовано на официальном сайте минфина страны.

28 июня рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолт России после того, как страна не осуществила выплаты инвесторам по двум еврооблигациям на сумму $100 млн.