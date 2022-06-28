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Агентство Moody's подтвердило, что Россия допустила дефолт по евробондам

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В Moody's не исключают дальнейшие дефолты РФ по будущим купонным выплатам
В Moody's не исключают дальнейшие дефолты РФ по будущим купонным выплатам
Фото: depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's 27 июня подтвердило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт по нашему определению", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что неспособность этих платежей дойти до держателей облигаций последовала за истечением 25 мая генеральной лицензии Управления США по контролю за иностранными активами, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

"Вероятны дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам", – добавили в Moody's.

Скриншот: www.moodys.com
Скриншот: www.moodys.com

Контекст:

В ночь на 27 июня истек льготный для России период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащую выплате 27 мая. Пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта по суверенному долгу в иностранной валюте – первым в РФ за 100 лет, писало Bloomberg. В агентстве предположили, что официально РФ не будет объявлять о дефолте, но факт невыплаты инвесторам будет зафиксирован.

Спикер президента России Дмитрий Песков отрицает, что в России наступил технический дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. По его словам, Россия еще в мае произвела требуемый платеж в валюте. "А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, – это уже не наши проблемы", – подчеркнул Песков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, дефолт, Moody's
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