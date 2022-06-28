Агентство Moody's подтвердило, что Россия допустила дефолт по евробондам

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт по нашему определению", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что неспособность этих платежей дойти до держателей облигаций последовала за истечением 25 мая генеральной лицензии Управления США по контролю за иностранными активами, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

"Вероятны дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам", – добавили в Moody's.

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