В Украине 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за госсредства – Бюро экономической безопасности

Предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн Фото: depositphotos.com

В бюро выяснили, что этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн.

К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн грн, другая – на предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.

"В связи с открытой вооруженной агрессией России против Украины актуально создание законодательных запретов относительно участия российского бизнеса в национальной экономике. Их [компаний, связанных с РФ] деятельность в Украине потенциально несет угрозу экономической безопасности государства", – отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Бюро инициировало перед Кабинетом Министров Украины вопрос о запрете компаниям, владельцы или руководители которых связаны с РФ и РБ, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений. Также бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.