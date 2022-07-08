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В Украине 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за госсредства – Бюро экономической безопасности

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Предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн
Предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн
Фото: depositphotos.com

Аналитики Бюро экономической безопасности установили, что 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за государственные средства даже во время полномасштабной войны. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В бюро выяснили, что этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн.

К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн грн, другая – на предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.

"В связи с открытой вооруженной агрессией России против Украины актуально создание законодательных запретов относительно участия российского бизнеса в национальной экономике. Их [компаний, связанных с РФ] деятельность в Украине потенциально несет угрозу экономической безопасности государства", – отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Бюро инициировало перед Кабинетом Министров Украины вопрос о запрете компаниям, владельцы или руководители которых связаны с РФ и РБ, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений. Также бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, госзакупки, Бюро экономической безопасности
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