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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине снова арестовали имущество предприятий из Беларуси и РФ – на сумму более 600 млн грн

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Расследование проводится по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах
Расследование проводится по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах 
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Офис генпрокурора арестовал имущество компаний из России и Беларуси – 420 железнодорожных вагонов и другие материальные ценности. Об этом ведомство сообщило 8 июня.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", – говорится в сообщении. 

Чтобы обеспечить сохранность имущества как вещественных доказательств и его возможную конфискацию в дальнейшем, Офис генпрокурора арестовал вагоны и их содержимое на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева.

Общая стоимость вагонов составила более 500 млн грн, другого материального имущества (удобрений и металлических катанок) – еще 130 млн. 

Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Товарно-материальные ценности уже передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

По данным Офиса генпрокурора на начало апреля, Украина арестовала почти 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов. После этого украинские правоохранители еще несколько раз сообщали об арестах вагонов российских и белорусских компаний в Украине. 

Теги: арест, расследование, вагоны, имущество, АРМА, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
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