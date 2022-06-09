В Украине снова арестовали имущество предприятий из Беларуси и РФ – на сумму более 600 млн грн

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", – говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить сохранность имущества как вещественных доказательств и его возможную конфискацию в дальнейшем, Офис генпрокурора арестовал вагоны и их содержимое на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева.
Общая стоимость вагонов составила более 500 млн грн, другого материального имущества (удобрений и металлических катанок) – еще 130 млн.
Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Товарно-материальные ценности уже передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
По данным Офиса генпрокурора на начало апреля, Украина арестовала почти 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов. После этого украинские правоохранители еще несколько раз сообщали об арестах вагонов российских и белорусских компаний в Украине.