В Украине снова арестовали имущество предприятий из Беларуси и РФ – на сумму более 600 млн грн

Расследование проводится по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", – говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить сохранность имущества как вещественных доказательств и его возможную конфискацию в дальнейшем, Офис генпрокурора арестовал вагоны и их содержимое на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева.

Общая стоимость вагонов составила более 500 млн грн, другого материального имущества (удобрений и металлических катанок) – еще 130 млн.

Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Товарно-материальные ценности уже передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).