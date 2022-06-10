Российская компания в 2021 году под видом выплаты дивидендов вывела из Украины более 140 млн грн – Бюро экономической безопасности

"Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн. Выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ", – говорится в сообщении.
В БЭБ добавили, что по данным фактам открыты уголовные производства.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству формализовать эмбарго на торговлю с Россией.
Кабинет Министров Украины 9 апреля принял решение о формализации прекращения торговли с Россией. "Это, по сути, юридическое закрепление фактического прекращение торговых отношений с РФ, которое у нас произошло 24 февраля. Это значит, что запрет такого импорта будет блокировать валютные поступления ежегодные в размере минимум $6 млрд. Это значит, что эти деньги не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.