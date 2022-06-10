Российская компания в 2021 году под видом выплаты дивидендов вывела из Украины более 140 млн грн – Бюро экономической безопасности

"Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей выводили капитал из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали средства от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн. Выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ", – говорится в сообщении.

В БЭБ добавили, что по данным фактам открыты уголовные производства.