Грузия официально внесена в список стран, которые США считают причастными к нарушению санкций против России и Беларуси

Наряду с Грузией посредниками для отправки в РФ подсанкционных товаров называются еще 17 стран Фото: ЕРА

Наряду с Грузией, перевалочными пунктами для отправки в РФ подсанкционных товаров называются: Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

При этом в рекомендациях минфина США подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти страны законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в Россию или Беларусь "за счет дополнительных посредников" запрещен.

К категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромышленное оборудование и так далее.