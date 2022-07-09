ГОРДОН
 
 
МИР

Грузия официально внесена в список стран, которые США считают причастными к нарушению санкций против России и Беларуси

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наряду с Грузией посредниками для отправки в РФ подсанкционных товаров называются еще 17 стран
Наряду с Грузией посредниками для отправки в РФ подсанкционных товаров называются еще 17 стран
Фото: ЕРА

В число стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь, министерство финансов США включило Грузию. Полный список таких государств, который составили два подразделения американского минфина – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности, опубликован на сайте ведомства.

Наряду с Грузией, перевалочными пунктами для отправки в РФ подсанкционных товаров называются: Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

При этом в рекомендациях минфина США подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти страны законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в Россию или Беларусь "за счет дополнительных посредников" запрещен.

К категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромышленное оборудование и так далее.

Контекст:

Грузия после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась присоединиться к санкциям Запада против России. Это решение властей спровоцировало акции протеста, в которых принимали участие тысячи людей. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти исходят из национальных интересов страны. По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды, поэтому власти решили "проявлять большую осторожность", чтобы "не повторять ошибок".

Решение грузинских властей раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. "Я слышал месседжи: "Мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика?" – возмутился глава государства.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по одной причине – "главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".

В Батуми (Грузия) из Туапсе (Россия) под флагом Турции прибыл танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами. Об этом 26 июня сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari. По данным канала, судно Esen Ka доставило 30 тыс. т вакуумного газойля компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за вторжения России в Украину. Грузинская сторона "пытается изменить происхождение груза" и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана, сообщает телеканал.

7 июля сопредседатель рабочей группы украинских и международных экспертов, которая анализирует реальное влияние примененных против России санкционных ограничений, Майкл Макфол сообщил, что группа готовит санкции против граждан Грузии и Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Грузия, санкции, экспорт, минфин США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (244198)
2
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (82329)
3
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (74720)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (64152)
5
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (37395)
6
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (30571)
7
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (27986)
8
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж (24146)
 
 
 
 