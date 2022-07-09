Грузия официально внесена в список стран, которые США считают причастными к нарушению санкций против России и Беларуси

Наряду с Грузией, перевалочными пунктами для отправки в РФ подсанкционных товаров называются: Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.
При этом в рекомендациях минфина США подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти страны законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в Россию или Беларусь "за счет дополнительных посредников" запрещен.
К категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромышленное оборудование и так далее.
Грузия после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась присоединиться к санкциям Запада против России. Это решение властей спровоцировало акции протеста, в которых принимали участие тысячи людей. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти исходят из национальных интересов страны. По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды, поэтому власти решили "проявлять большую осторожность", чтобы "не повторять ошибок".
Решение грузинских властей раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. "Я слышал месседжи: "Мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика?" – возмутился глава государства.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по одной причине – "главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".
В Батуми (Грузия) из Туапсе (Россия) под флагом Турции прибыл танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами. Об этом 26 июня сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari. По данным канала, судно Esen Ka доставило 30 тыс. т вакуумного газойля компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за вторжения России в Украину. Грузинская сторона "пытается изменить происхождение груза" и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана, сообщает телеканал.
7 июля сопредседатель рабочей группы украинских и международных экспертов, которая анализирует реальное влияние примененных против России санкционных ограничений, Майкл Макфол сообщил, что группа готовит санкции против граждан Грузии и Беларуси.