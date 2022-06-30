"Это взято из инструкции ФСБ". Посол США ответила на обвинения, что Запад пытается втянуть Грузию в войну с Россией

"Соединенные Штаты не хотят распространения этой войны никуда и делают все возможное, чтобы остановить эту войну как можно скорее", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Накануне депутаты парламента Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари заявили, что "никто не предоставит Грузии статус кандидата [в члены ЕС] по истечению шести месяцев, если до тех пор страна не подключится к войне или не введет санкции против России".
Посол США ответила, что Америка и Европа за последние 30 лет сделали все, что в их силах, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции.
"Думаю, очень важно, чтобы грузины помнили, что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Это Россия пыталась убить ваш язык. Именно Россия разграбила ваши церкви и превратила их стойла для животных", – сказала Дегнан.
По ее словам, "если есть какие-то вопросы о том, что значит дружба России для Грузии, то вам просто нужно взглянуть на административную пограничную линию и все будет ясно".
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе – обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.
20 июня в Тбилиси собрался большой митинг протеста, требующий отставки правительства. "Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу", – заявили лидеры акции.
20 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не завидует Украине и Молдове. "Украине этот статус дают потому, что она находится в войне. Европейские коллеги сказали мне, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и что Молдова также в тяжелом положении. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", – отметил он.