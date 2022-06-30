"Это взято из инструкции ФСБ". Посол США ответила на обвинения, что Запад пытается втянуть Грузию в войну с Россией

Дегнан: Чтобы понять, что значит дружба России для Грузии, вам просто нужно взглянуть на линию границы Фото: ЕРА

"Соединенные Штаты не хотят распространения этой войны никуда и делают все возможное, чтобы остановить эту войну как можно скорее", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне депутаты парламента Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари заявили, что "никто не предоставит Грузии статус кандидата [в члены ЕС] по истечению шести месяцев, если до тех пор страна не подключится к войне или не введет санкции против России".

Посол США ответила, что Америка и Европа за последние 30 лет сделали все, что в их силах, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции.

"Думаю, очень важно, чтобы грузины помнили, что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Это Россия пыталась убить ваш язык. Именно Россия разграбила ваши церкви и превратила их стойла для животных", – сказала Дегнан.

По ее словам, "если есть какие-то вопросы о том, что значит дружба России для Грузии, то вам просто нужно взглянуть на административную пограничную линию и все будет ясно".