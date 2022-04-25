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ПОЛИТИКА

Арахамия: Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний Кремля

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Арахамия: Грузины болеют за Украину и нашу победу в войне, но не грузинские власти
Арахамия: Грузины болеют за Украину и нашу победу в войне, но не грузинские власти
Фото: Слуга Народу / Facebook

Власти Грузии, отказываясь вводить санкции против России за ее вторжение в Украину, действуют в интересах Кремля. Об этом 25 апреля заявил в Telegram председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Грузины бьются за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинские власти. И причина очень простая – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой", – написал он.

Арахамия отметил, что эти связи подтверждают "недавно опубликованные "пленки Иванишвили". О каких записях идет речь, нардеп не уточнил.

"Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции", – заявил Арахамия.

Он считает, что Иванишвили "превратился в грузинского [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича".

"Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят поссорить грузин и украинцев на десятилетие вперед. Чтобы не допустить этого, я обращусь к руководству Евросоюза и США о рассмотрении вопроса введения санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", – подчеркнул Арахамия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России. "Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это незаурядный шаг для грузинского финансового сектора", – отметила президент.

Контекст:

Бизнесмен Иванишвили возглавлял правительство Грузии с октября 2012 года по ноябрь 2013-го. После того как кандидат "Грузинской мечты" Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, Иванишвили ушел из политики, заявив, что его основная задача выполнена. В апреле 2018 года Иванишвили вернулся в политику.

До января 2021 года Иванишвили возглавлял правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 11 января заявил, что покидает свой пост и окончательно уходит из политики, так как "миссия выполнена". Иванишвили сказал, что уступит дорогу молодежи, а сам вернется к жизни, которую вел до 2011 года.

Теги: Россия, Грузия, санкции, война, Кремль, бизнес, вторжение, война России против Украины, Бидзина Иванишвили, Давид Арахамия
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