Арахамия: Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний Кремля

Арахамия: Грузины болеют за Украину и нашу победу в войне, но не грузинские власти Фото: Слуга Народу / Facebook

"Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Грузины бьются за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинские власти. И причина очень простая – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой", – написал он.

Арахамия отметил, что эти связи подтверждают "недавно опубликованные "пленки Иванишвили". О каких записях идет речь, нардеп не уточнил.

"Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции", – заявил Арахамия.

Он считает, что Иванишвили "превратился в грузинского [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича".

"Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят поссорить грузин и украинцев на десятилетие вперед. Чтобы не допустить этого, я обращусь к руководству Евросоюза и США о рассмотрении вопроса введения санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", – подчеркнул Арахамия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 февраля, на второй день масштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России. "Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это незаурядный шаг для грузинского финансового сектора", – отметила президент.