Украина готовит новый список санкций, в нем будут граждане Грузии и Беларуси – Макфол

"Мы обсуждаем [введение санкций против] людей из Грузии и Беларуси, и я думаю, это должно быть сделано", – сказал он.
Макфол не назвал конкретных фамилий.
Дипломат подчеркнул, что группа, которую он координирует, является международной, "независимой и беспартийной" и работает в тесной координации с украинскими, британскими и американскими властями.
Входящие в нее эксперты помогают правительствам и компаниям всего мира в формулировании предложений по санкциям, которые могли бы принудить Кремль к скорейшему прекращению войны в Украине, отметил американский эксперт.
"Пока я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут индивиды, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях", — сказал он, отвечая на вопросы грузинского СМИ.
25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки.
31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России, но 3 апреля Гарибашвили опроверг ее слова.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал, а 25 июня – уволил украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
Президент Украины не понимает позицию Тбилиси. "Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это этого не стоит, я так считаю", – сказал Зеленский 23 апреля.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по "очень простой причине – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".