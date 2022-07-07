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Украина готовит новый список санкций, в нем будут граждане Грузии и Беларуси – Макфол

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Макфол: Индивиды, которые поддерживают путинскую войну, должны знать о последствиях
Макфол: Индивиды, которые поддерживают путинскую войну, должны знать о последствиях
Фото: ЕРА

Рабочая группа украинских и международных экспертов, которая анализирует реальное влияние примененных против России санкционных ограничений, готовит санкции против граждан Грузии и Беларуси. Об этом сопредседатель группы, экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол сообщил в интервью грузинскому каналу PalitraNews, пишут NEWSGEORGIA.

"Мы обсуждаем [введение санкций против] людей из Грузии и Беларуси, и я думаю, это должно быть сделано", – сказал он.

Макфол не назвал конкретных фамилий. 

Дипломат подчеркнул, что группа, которую он координирует, является международной, "независимой и беспартийной" и работает в тесной координации с украинскими, британскими и американскими властями.

Входящие в нее эксперты помогают правительствам и компаниям всего мира в формулировании предложений по санкциям, которые могли бы принудить Кремль к скорейшему прекращению войны в Украине, отметил американский эксперт.

"Пока я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут индивиды, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях", — сказал он, отвечая на вопросы грузинского СМИ.

Контекст:

25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки. 

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна присоединится к санкциям против России, но 3 апреля Гарибашвили опроверг ее слова

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал, а 25 июня – уволил украинского посла в Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 

Президент Украины не понимает позицию Тбилиси. "Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это этого не стоит, я так считаю", – сказал Зеленский 23 апреля. 

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что власти Грузии действуют в интересах Кремля по "очень простой причине – главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, Грузия, санкции, Кремль, война России против Украины, Майкл Макфол
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