Украина готовит новый список санкций, в нем будут граждане Грузии и Беларуси – Макфол

"Мы обсуждаем [введение санкций против] людей из Грузии и Беларуси, и я думаю, это должно быть сделано", – сказал он.

Макфол не назвал конкретных фамилий.

Дипломат подчеркнул, что группа, которую он координирует, является международной, "независимой и беспартийной" и работает в тесной координации с украинскими, британскими и американскими властями.

Входящие в нее эксперты помогают правительствам и компаниям всего мира в формулировании предложений по санкциям, которые могли бы принудить Кремль к скорейшему прекращению войны в Украине, отметил американский эксперт.

"Пока я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут индивиды, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях", — сказал он, отвечая на вопросы грузинского СМИ.