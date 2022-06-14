Чем больше оружия получит Украина, тем быстрее наступит мир – экс-посол США в РФ Макфол

Он подчеркнул, что главная цель США – добиться прекращения войны. Однако, по словам Макфола, среди западных союзников существуют разногласия о путях достижения этой цели: некоторые политики считают необходимым вести переговоры, другие выступают за усиление поставок военной помощи.

Дипломат отметил, что верить в положительный результат переговоров с Россией наивно и он выступает за то, чтобы Украина получила как можно больше оружия. Когда с его помощью Киев остановит продвижение российских войск, переговоры между Украиной и РФ станут возможны, считает Макфол.

Он высказал предположение, что если бы США дали Украине больше средств для защиты территориальной целостности в 2014 году, нового вторжения могло бы не произойти.