Чем больше оружия получит Украина, тем быстрее наступит мир – экс-посол США в РФ Макфол

Он подчеркнул, что главная цель США – добиться прекращения войны. Однако, по словам Макфола, среди западных союзников существуют разногласия о путях достижения этой цели: некоторые политики считают необходимым вести переговоры, другие выступают за усиление поставок военной помощи.
Дипломат отметил, что верить в положительный результат переговоров с Россией наивно и он выступает за то, чтобы Украина получила как можно больше оружия. Когда с его помощью Киев остановит продвижение российских войск, переговоры между Украиной и РФ станут возможны, считает Макфол.
Он высказал предположение, что если бы США дали Украине больше средств для защиты территориальной целостности в 2014 году, нового вторжения могло бы не произойти.
С начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, США передала украинским военным тысячи противотанковых комплексов Javelin, гранатометов, сотни бронированных автомобилей, беспилотников, гаубиц и других вооружений. 21 мая Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В то же время Киев неоднократно заявлял, что Запад поставляет вооружения в недостаточном количестве.
12 июня с призывом ускорить поставки оружия в Украину выступил министр обороны страны Алексей Резников. "Нам нужна помощь, и быстро, потому что цена любой задержки измеряется кровью украинцев", – заявил он.
В тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный о поставках оружия говорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество.
За несколько дней до этого – 9 июня – Резников подчеркивал, что ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.
Завтра, 15 июня, должно состояться третье заседание консультативной группы по предоставлению военной помощи Украине (так называемый "Рамштайн-3").