В Батуми прибыл танкер с подсанкционной российской нефтью – грузинские СМИ

По данным канала, судно Esen Ka доставило 30 тыс. т вакуумного газойля компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за вторжения России в Украину.

Грузинская сторона "пытается изменить происхождение груза" и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана, сообщает телеканал.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.