Беларусь продолжит предоставлять России воздушное пространство, не вступая в войну – Институт исследования войны

Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление со стороны Путина Фото: EPA

Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление, которое оказывает на него российский президент Владимир Путин, пытаясь втянуть в войну.

В подтверждение своего вывода ISW упоминает заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова: он сказал, что Беларусь передала под полный российский контроль аэродром "Зябровка", находящийся возле Гомеля. Также аналитики напоминают, что Беларусь продлила запрет для гражданских полетов на юге до октября.

"Вероятность прямого участия Беларуси в войне на Украине остается низкой из-за того, что это может повлиять на стабильность и даже выживание режима Лукашенко", – подчеркивают в институте.