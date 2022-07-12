Беларусь продолжит предоставлять России воздушное пространство, не вступая в войну – Институт исследования войны

Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление, которое оказывает на него российский президент Владимир Путин, пытаясь втянуть в войну.
В подтверждение своего вывода ISW упоминает заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова: он сказал, что Беларусь передала под полный российский контроль аэродром "Зябровка", находящийся возле Гомеля. Также аналитики напоминают, что Беларусь продлила запрет для гражданских полетов на юге до октября.
"Вероятность прямого участия Беларуси в войне на Украине остается низкой из-за того, что это может повлиять на стабильность и даже выживание режима Лукашенко", – подчеркивают в институте.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину, и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, документы – без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.