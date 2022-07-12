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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беларусь продолжит предоставлять России воздушное пространство, не вступая в войну – Институт исследования войны

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Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление со стороны Путина
Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление со стороны Путина
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять России доступ к белорусскому воздушному пространству, но не будет привлекать армию к войне в Украине. Об этом 11 июля заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что предоставлением России воздушного пространства Лукашенко пытается отвечать на давление, которое оказывает на него российский президент Владимир Путин, пытаясь втянуть в войну.

В подтверждение своего вывода ISW упоминает заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова: он сказал, что Беларусь передала под полный российский контроль аэродром "Зябровка", находящийся возле Гомеля. Также аналитики напоминают, что Беларусь продлила запрет для гражданских полетов на юге до октября.

"Вероятность прямого участия Беларуси в войне на Украине остается низкой из-за того, что это может повлиять на стабильность и даже выживание режима Лукашенко", – подчеркивают в институте.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину, и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, документы – без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, война, воздушное пространство, война России против Украины
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