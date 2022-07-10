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В Беларуси снова наблюдается активность грузовой военной авиации из России – СМИ

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В Беларусь прилетели российские Ил-76
В Беларусь прилетели российские Ил-76
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

10 июля проект "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько проинформировал в Telegram об активных действиях российской военной грузовой авиации в Беларуси.

"Со вчерашнего вечера в Беларуси вновь наблюдается активность грузовой военной авиации из РФ, помимо самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения. – "ГОРДОН") А-50 и двух Ил-76 ВКС РФ, которые прилетали вечером 9 июля, утром 10 июля прилетели еще три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно)", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, все самолеты прилетали на военный аэродром в Мачулищах поблизости от Минска.

"Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-78791 прилетал в Беларусь и раньше, во время активной фазы войны на киевском направлении. Этот борт приземлился в 9.45 и пока остается на территории Беларуси, как и самолет ДРЛО А-50, который прилетел вчера вечером", – отмечает "Беларускі Гаюн".

8 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Беларуси возле границы с Украиной белорусские военные проводят разведку и учатся противодействовать беспилотникам.

В этот же день "Беларускі Гаюн" проинформировал, что на пяти военных аэродромах в Беларуси проводят учения по десантированию с привлечением российских летчиков.

Утром 10 июля Генштаб ВСУ утверждал, что на волынском и полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину, и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.

В конце мая "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, документы – без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Беларусь, военные, авиация, аэродром, самолеты, российские оккупанты
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