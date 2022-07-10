В Беларуси снова наблюдается активность грузовой военной авиации из России – СМИ

"Со вчерашнего вечера в Беларуси вновь наблюдается активность грузовой военной авиации из РФ, помимо самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения. – "ГОРДОН") А-50 и двух Ил-76 ВКС РФ, которые прилетали вечером 9 июля, утром 10 июля прилетели еще три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно)", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, все самолеты прилетали на военный аэродром в Мачулищах поблизости от Минска.

"Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-78791 прилетал в Беларусь и раньше, во время активной фазы войны на киевском направлении. Этот борт приземлился в 9.45 и пока остается на территории Беларуси, как и самолет ДРЛО А-50, который прилетел вчера вечером", – отмечает "Беларускі Гаюн".

8 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Беларуси возле границы с Украиной белорусские военные проводят разведку и учатся противодействовать беспилотникам.

В этот же день "Беларускі Гаюн" проинформировал, что на пяти военных аэродромах в Беларуси проводят учения по десантированию с привлечением российских летчиков.

Утром 10 июля Генштаб ВСУ утверждал, что на волынском и полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.