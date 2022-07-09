В Беларуси усилились учения по десантированию, для этого прибыли летчики из России – журналисты

"В Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на пяти аэродромах, прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию. [...] Стоит сказать про заметное увеличение числа тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске", – говорится в сообщении.
Журналисты утверждают, что, в частности в Барановичах "пилоты истребителей тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты", а также "на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ".
"Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма. Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде Москва – Брест. Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок", – объяснил "Беларускі Гаюн".
8 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Беларуси возле границы с Украиной белорусские военные проводят разведку и учатся противодействовать беспилотникам.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.
В конце мая "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, документы – без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.