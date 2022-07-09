В Беларуси усилились учения по десантированию, для этого прибыли летчики из России – журналисты

"В Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на пяти аэродромах, прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию. [...] Стоит сказать про заметное увеличение числа тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске", – говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что, в частности в Барановичах "пилоты истребителей тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты", а также "на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ".

"Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма. Кроме того, в Барановичи прибыли около 20 пилотов из РФ. Они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде Москва – Брест. Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок", – объяснил "Беларускі Гаюн".

8 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Беларуси возле границы с Украиной белорусские военные проводят разведку и учатся противодействовать беспилотникам.