В МОК сомневаются, что спортсмены РФ и Беларуси смогут участвовать в Олимпийских играх в 2024 году

МОК в феврале рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований Фото: depositphotos.com

В течение последних четырех месяцев многие федерации запретили россиянам и белорусам участвовать в х международных соревнованиях. Редкими исключениями были некоторые соревнования по велоспорту, дзюдо и теннису, куда россиян и белорусов допустили.

Как результат сейчас большинство российских и белорусских спортсменов и команд не могут участвовать в тех соревнованиях, где предлагаются квалификационные места на Олимпийские игры 2024 года.

"Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме как в тех трех видах спорта, в которых этого [запрета] нет. Да и смогут ли они пройти квалификацию [из этих трех видов спорта]? Я не уверен", – сказал Риди.