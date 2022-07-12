В МОК сомневаются, что спортсмены РФ и Беларуси смогут участвовать в Олимпийских играх в 2024 году

В течение последних четырех месяцев многие федерации запретили россиянам и белорусам участвовать в х международных соревнованиях. Редкими исключениями были некоторые соревнования по велоспорту, дзюдо и теннису, куда россиян и белорусов допустили.
Как результат сейчас большинство российских и белорусских спортсменов и команд не могут участвовать в тех соревнованиях, где предлагаются квалификационные места на Олимпийские игры 2024 года.
"Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме как в тех трех видах спорта, в которых этого [запрета] нет. Да и смогут ли они пройти квалификацию [из этих трех видов спорта]? Я не уверен", – сказал Риди.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности, по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
В июне Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам на белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" в нейтральном статусе, сообщала пресс-служба организации. В ответ Федерация дзюдо Украины заявила, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.