Федерация дзюдо Украины будет бойкотировать международные соревнования из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Украинские дзюдоисты не будут участвовать в соревнованиях, на которые пригласили россиян, заявили в ФДУ Фото: EPA

Авторы письма подчеркивают, что после начала военного вторжения российских оккупационных войск в Украину мировая спортивная общественность применила санкции против страны-агрессора России и поддержавшей ее Беларуси.

"Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным федерациям олимпийских и неолимпийских видов спорта устранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Тем временем, Международная федерация дзюдо (IJF) решает позволить дзюдоистам этих стран участвовать в организованных ею соревнованиях в качестве нейтральных атлетов", — сказано в заявлении.

По заявлению ФДУ, Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций, которая грубо нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета.

В украинской федерации "глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех соревнованиях, которые проводятся Международной федерацией дзюдо до устранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", говорится в письме.