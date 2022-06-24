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Федерация дзюдо Украины будет бойкотировать международные соревнования из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси

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Украинские дзюдоисты не будут участвовать в соревнованиях, на которые пригласили россиян, заявили в ФДУ
Украинские дзюдоисты не будут участвовать в соревнованиях, на которые пригласили россиян, заявили в ФДУ
Фото: EPA

Федерация дзюдо Украины отказалась участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо, пока в них будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте ФДУ 23 июня.

Авторы письма подчеркивают, что после начала военного вторжения российских оккупационных войск в Украину мировая спортивная общественность применила санкции против страны-агрессора России и поддержавшей ее Беларуси.

"Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным федерациям олимпийских и неолимпийских видов спорта устранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Тем временем, Международная федерация дзюдо (IJF) решает позволить дзюдоистам этих стран участвовать в организованных ею соревнованиях в качестве нейтральных атлетов", — сказано в заявлении.

По заявлению ФДУ, Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций, которая грубо нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета. 

В украинской федерации "глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех соревнованиях, которые проводятся Международной федерацией дзюдо до устранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", говорится в письме.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности, по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Теги: спорт, санкции, дзюдо, комитет, российская агрессия, война России против Украины, спортсмены, соревнования, письмо
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